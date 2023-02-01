Полиция задержала напавшего на петербургского продюсера Анну Леонову

Мужчину, подозреваемого в жестоком избиении блогера и продюсера Анны Леоновой в центре Санкт-Петербурга, задержали, в отношении него заведено уголовное дело по ст. 116 УК РФ (побои). Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

«В городе Мурино Всеволожского района по подозрению в совершении преступления задержали 40-летнего ранее судимого уроженца Нижегородской области. Мужчина доставлен в полицию для проведения процессуальных действий»,— сказано в сообщении.

Инцидент с Анной Леоновой случился на Суворовском проспекте вечером 28 января. Как рассказала сама продюсер, она сделала замечание неизвестному, справлявшему нужду в подворотне, после чего тот догнал ее на улице, набросился с криками «Умри!» и сильно избил. Женщине диагностировали черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, контузию придаточного аппарата и многочисленные гематомы. Сейчас она лечится амбулаторно.

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