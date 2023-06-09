В Самарской области число жертв отравления «Мистер Сидром» увеличилось до десяти

В Самарской области число жертв отравления напитком «Мистер Сидр» увеличилось до десяти. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения региона.

После массового отравления людей суррогатным алкоголем «Мистер Сидр» ранее были возбуждены уголовные дела в нескольких регионах страны (ч. 3 ст. 238 УК РФ). Следствие установило, что владелец ООО «Анди» Анар Гусейнов производил суррогатный алкоголь в Самаре с прошлого года. Он поставлялся в разные регионы России. Анару Гусейнову предъявили обвинение и арестовали.

Жертвами отравления напитком «Мистер Сидр», произведенным в Самарской области, стали более 30 человек. Еще несколько десятков человек госпитализированы.

На ситуацию отреагировали депутаты Госдумы. Представитель ЛДПР Ярослав Нилов предложил при производстве метанола придавать ему характерные цвет и запах, а также проверять документы, по которым спиртное передают на реализацию в розницу. Депутат Александр Хинштейн назвал ситуацию результатом обычной для региона коррупции.

Подробности – в материале «Ъ-Волга» «"Самарский продукт" травит Россию».

Евгений Чернов