Mercedes-Benz получил разрешение на продажу и лизинг автомобилей с автопилотом в Калифорнии

Департамент транспортных средств Калифорнии одобрил использование автомобилей производства Mercedes-Benz с функцией автопилота на определенных трассах штата. Таким образом, как сообщает Reuters, германский концерн стал первым производителем, получившим разрешение на продажу или лизинг автомобилей с автопилотом в Калифорнии. Хотя этот штат является одним из крупнейших рынков для Tesla, также выпускающей автомобили с функцией автопилота. В прошлом году доля Калифорнии в продажах всех электромобилей Tesla составила 16%.

Как отмечается в заявлении департамента транспортных средств Калифорнии, разрешение распространяется на автомобили Mercedes-Benz с системой Drive Pilot третьего уровня. Характеристики этой системы позволяют водителю отвлекаться от дороги, однако в случае необходимости он должен быть готов вернуться к управлению автомобилем.

В соответствии с условиями выданного департаментом разрешения автомобили с системой Drive Pilot смогут двигаться по шоссе в области залива Сан-Франциско, в Калифорнийской долине, Лос-Анджелесе, Сакраменто и Сан-Диего. Кроме того, для них разрешено движение по шоссе Interstate 15, соединяющем Южную Калифорнию с Невадой. При этом автомобили не должны двигаться со скоростью выше 60 км/ч. Соответствующее разрешение от департамента транспортных средств штата Невада Mercedes-Benz получил чуть раньше.

Алена Миклашевская