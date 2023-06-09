Садоводы Кубани показали, как оздоровить плодовые культуры

В Усть-Лабинском районе Краснодарского края на базе ОПХ им. К. А. Тимирязева 8 июня прошел научно-практический семинар «Современные методы в производстве оздоровленного посадочного материала плодовых культур». Организатор мероприятия — ФГБНУ «Северо-Кавказский федеральный научный центр садоводства, виноградарства, виноделия» при поддержке Министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края и Союза «Садоводы Кубани».



За последние годы в ОПХ им. Тимирязева провели серьезную научно-практическую работу. Организовали технологический процесс по производству оздоровленного посадочного материала плодовых культур и земляники. Система оздоровления растений запущена и успешно работает. В 2023 году на предприятии получат первые образцы безвирусных саженцев плодовых культур.

Сотрудники научного учреждения и коллеги выступили с докладами о современных отечественных сортах плодовых культур, методах получения оздоровленного посадочного материала, сертификации и особенностях фитосанитарного состояния питомника. Гостям семинара была продемонстрирована работа биотехнологичного комплекса селекционно-питомниководческого центра. Сельхозпроизводители смогли изучить механизацию производственно-технологических процессов, применение биотехнологий в процессе выращивания, адаптивные подвои и привойно-подвойные комбинации, а также производство посадочного материала земляники.

Представители Союза «Садоводы Кубани» призвали участников семинара интегрироваться с наукой. В отрасли накопилось много вопросов, которые необходимо решать здесь и сейчас. А с наукой это получится сделать гораздо эффективнее.

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