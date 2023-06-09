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В Госдуме предложили сделать полис ОСАГО необязательным при регистрации смены владельца автомобиля

Из перечня документов, необходимых для совершения регистрационных действий, связанных со сменой владельца автомобиля, предлагается исключить полис ОСАГО. Соответствующий законопроект внес в Госдуму председатель комитета нижней палаты парламента по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Евгений Москвичев («Единая Россия»)

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Владелец транспортного средства должен страховать свою гражданскую ответственность до регистрации смены владельца автомобиля. Сейчас установлен запрет на совершение регистрационных действий в отношении транспортных средств, владельцы которых не исполнили эту обязанность. «При этом государственный учет не налагает на владельца транспортного средства обязанности использования его путем участия в дорожном движении»,— отмечается в пояснительной записке.

Ответственность за несоблюдение требований законодательства об обязательном страховании владельцев транспортных средств предусмотрена исключительно в случае выявления указанного нарушения. «В связи с этим законопроектом предлагается исключить полис ОСАГО из перечня документов, предъявление которых является обязательным для совершения регистрационных действий, связанных со сменой владельца»,— говорится в документе.

Для постановки автомобиля на учет требуется определенный пакет документов, в том числе полис ОСАГО. Сейчас российские власти готовятся усилить контроль за ОСАГО, в том числе предлагается повысить штраф за отсутствие «автогражданки» с 800 руб. до 5 тыс. руб.

Подробнее читайте в публикации «Ъ» «Автогражданка въезжает в новую реформу».

Мария Федотова

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