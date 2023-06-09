В Краснодаре разработали меры по борьбе с «черными» мусорщиками

В Краснодаре выработали алгоритмы решения проблемы нелегальных свалок. Мэр Евгений Наумов настаивает на «скором и жестоком» наказании, сообщает пресс-служба администрации города.

Нарушения для «черных мусорщиков» обсудили на совещании. На нем, по словам главы города, «проработали конкретные меры, которые должны упростить бюрократические процессы по наказанию “черных мусорщиков”». Среди них усиление контроля за частными перевозчиками отходов. Для этого могут проводить контрольные закупки и привлекать к ответственности нарушителей. Прокурор Краснодара Александр Лихонин также отметил, что нужно разобраться в причине образования такого количества отходов и, как они уходят с легального пути утилизации.

Среди предложений также прозвучали изъятие участков, куда попадают отходы, увеличение количества камер видеонаблюдения и усиление взаимодействия с органами надзора.

«Также усилим информационно-разъяснительную работу по этой теме, чтобы краснодарцы знали, как внести свой вклад в решение общей проблемы. А нарушители — что им грозит»,— отметил Евгений Наумов.

Мэр Краснодара поручил вести масштабную кампанию против «черных мусорщиков». Накануне он инкогнито выехал в поселок Индустриальный, где выявили крупную свалку и куда нелегально свозили бытовые и строительные отходы. В столице Кубани уже полностью ликвидировали 47 нелегальных свалок, в процессе — еще 34.

Разработать систему борьбы с «черными мусорщиками» мэр Краснодара поручал в конце 2022 года. Тогда отмечалось, что наиболее остро проблема стоит в Прикубанском и Карасунских округах.

Татьяна Ручкина

Читайте нас в Telegram