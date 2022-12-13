Мэр Краснодара поручил разработать систему борьбы с «черными мусорщиками»

Глава Краснодара Евгений Наумов поставил задачу выработать методы борьбы с «черными мусорщиками». Также он поручил разработать систему, при которой стоимость договора на переработку отходов станет выгоднее, чем выбрасывание строительного мусора в поля. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

«Разовые наши "всплески" не приводят к результату. Мы поработали и успокоились, а потом опять ловим. Необходимо выработать систему, по которой будем работать совместно с органами краевой власти и внутренних дел, чтобы пресечь данные действия»,— отметил Евгений Наумов.

Наиболее остро проблема стоит в Прикубанском и Карасунских округах. По словам замглавы Максима Онищенко, в центре Краснодара ситуация более регулируемая, чем в пригороде. Для борьбы с нелегальными перевозчиками работа ведется со всеми структурами. Информация направляется в федеральные и краевые инстанции.

Росприроднадзор провел более 40 выездов, по итогам которых подготовил материалы для привлечения лиц и взыскания с них средств за нанесенный ущерб окружающей среде. За месяц межведомственная группа, в которую входят сотрудники администрации и полиции, провела 12 рейдов. По итогам выявили 19 автомобилей нелегальных перевозчиков. Материалы направили в полицию для дальнейшего привлечения к административной ответственности.

Татьяна Ручкина

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