Лидерство — за открытыми

"Ъ-Регенерация" и Комитет по интегрированной отчетности решили запустить серию исследований. Первое из них, проведенное комитетом в мае, изучает текущие операционные практики корпоративной нефинансовой отчетности в России. Его результаты указывают на то, что в России сложилась группа компаний, продвинутых с точки зрения соответствующих практик и способных внести вклад в дальнейшее расширение пространства ответственного ведения бизнеса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Getty Images Фото: Getty Images

Президент Владимир Путин в конце апреля поручил рассмотреть вопрос о ежегодной публикации крупными российскими компаниями публичной нефинансовой отчетности, что вернуло в повестку дня дискуссию о сценариях ее развития в России. В начале июня «Интерфакс» сообщил об альтернативных подходах к соответствующему регулированию: с одной стороны, предлагается возобновить работу над федеральным законом о публичной нефинансовой отчетности, с другой — более уместным для бизнеса называется формат рекомендаций в этой сфере.

Принятый в 2010 году закон «О консолидированной финансовой отчетности» устанавливал обязанность подготовки и публикации финансовой отчетности в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) для широкого круга организаций финансового сектора и публичных корпоративных эмитентов. Фактически же закон закреплял сложившуюся практику: составление финансовой отчетности по МСФО к этому времени стало элементом надлежащего корпоративного управления. Соответствующие внутренние процессы были налажены, многие компании практиковали ежеквартальное раскрытие информации, а представить себе финансовую отчетность без аудиторского заключения было невозможно.

Достигнут ли сходный уровень зрелости в нефинансовой отчетности? Будут ли отражены в законе или рекомендациях привычные для компаний механизмы или же составителям отчетности предстоит выстраивать новые процессы и практики? Параметры будущего регулирования отчетности об устойчивом развитии на момент сдачи номера в печать оставались неясными.

Решение о фактическом сценарии развития нефинансовой отчетности — установить обязанность или сформулировать ожидания — должно учитывать текущее положение дел в российских компаниях, уже составляющих отчетность об устойчивом развитии. Анализ готовности российских организаций позволит объективно оценить вероятность успеха прорабатываемых сценариев развития нефинансовой отчетности. Опыт таких компаний может стать источником передовых практик для новых участников сферы раскрытия информации об устойчивом развитии.

Подобное исследование операционных практик нефинансовой отчетности было проведено Комитетом по интегрированной отчетности в мае. В опросе приняли участие 53 компании из ключевых отраслей экономики с опытом составления и публикации отчетности от года до 19 лет, в том числе 76% компаний, входящих в Индекс Мосбиржи — РСПП «Вектор устойчивого развития», и 56% компаний—учредителей ESG Альянса.

Исследование позволило выявить актуальные приоритеты в определении роли нефинансовой отчетности, ключевые целевые аудитории и релевантные методологии, а также регионы распространения отчетности. Для 77,4% организаций их нефинансовая отчетность — это в первую очередь декларация устойчивости, и лишь в 13,2% случаев она воспринимается как регуляторное обязательство. Компании поддерживают баланс в определении состава адресатов отчетности, позволяя совместно занять первое место клиентам и рейтинговым агентствам (60,4%) и подтверждая также высокую значимость инвесторов, работников, государства и местных сообществ (35,8–49,1%). Помимо рекомендаций Банка России (применяют 67,9% исследованных компаний) при составлении нефинансовой отчетности компании чаще всего используют такие подходы и стандарты, как GRI (96,2%), TCFD (60,4%), SASB (52,8%), UN Global Compact (47,2%), CDP (32,1%). В вопросе ведущих регионов распространения нефинансовой отчетности в последние два года сохраняется и растет роль России (96,2%) на фоне сокращения роли западных рынков (43,4%) и смешанного интереса к рынкам Китая, Индии и стран Ближнего Востока.

С учетом сложившейся практики — а 75,5% компаний составляют нефинансовую отчетность более трех лет — российский бизнес демонстрирует высокий уровень встроенности нефинансовой отчетности в систему корпоративного управления. В большинстве компаний высшему руководству установлены ключевые показатели деятельности в области устойчивого развития (79,2%), и в 61,9% из них такие показатели совпадают с раскрываемыми в нефинансовой отчетности. Одновременно с этим 50,9% опрошенных организаций раскрывают целевые значения для существенной части (более 70%) ключевых нефинансовых показателей. Этим, возможно, объясняется запрос на составление внутренней управленческой отчетности в сфере устойчивого развития: она предоставляется менеджменту как разрозненно отдельными подразделениями по соответствующим направлениям устойчивого развития (41,5%), так и централизованно подразделением, ответственным за нефинансовую отчетность (ежемесячно (7,5%), ежеквартально (28,3%), раз в полгода (13,2%)). Такие подразделения подчиняются преимущественно руководителям функций устойчивого развития (56,6%), однако встречаются и иные вертикали размещения подразделений нефинансовой отчетности: PR (15,1%), финансы и IR (13,2%), корпоративное управление (7,5%) и другие (стратегия, GR, маркетинг).

Авторизация нефинансовой отчетности к выпуску осуществляется с участием высшего менеджмента в значительном количестве организаций: единоличным (15,1%) или коллегиальным (32,1%) исполнительным органом компании либо сформированным из представителей менеджмента комитетом по вопросам устойчивого развития (26,4%). В половине исследованных организаций отчетность также рассматривается профильными комитетами по устойчивому развитию (43,4%) или другими комитетами совета директоров (7,5%), а в 66% компаний совет директоров рассматривает или утверждает нефинансовую отчетность. Как правило, такие практики распространены в организациях, располагающихся в верхней части российских ESG-рэнкингов и индексов.

Вместе с тем анализ операционных практик свидетельствует о высокой вероятности дополнительных инвестиций в функцию нефинансовой отчетности в случае обязательности составления отчетности об устойчивом развитии. Только в 11,3% организаций сроки публикации финансовой и нефинансовой отчетности совпадают, а почти в 2/3 компаний нефинансовая отчетность выпускается позже, чем через месяц после выпуска финансовой отчетности (в 35,8% — в пределах квартала, а в 28,3% — более чем через квартал). И это несмотря на то что более 69,8% компаний начинают готовиться к отчетности до конца отчетного периода, в том числе 13,2% — в сентябре отчетного года и ранее. Среди основных факторов, влияющих на сроки публикации нефинансовой отчетности,— низкий уровень автоматизации (52,8%), значительный объем раскрытий (49,1%) и продолжительные корпоративные процедуры (35,8%).

Помимо указанных факторов, влияющих на сроки отчетности, важными организационными вызовами остаются недостаточная численность или неполная укомплектованность соответствующих команд на уровне головной компании (28,3%) и дочерних обществ (20,8%). Так, более чем в половине компаний (56,6%) численность такой команды — один-два человека, тогда как 66% компаний имеют опыт привлечения внешних консультантов для решения задач нефинансовой отчетности, не связанных с дизайном отчетов. При этом лишь в 45,3% компаний консолидированная отчетность об устойчивом развитии составляется на данных тех же 100% организаций, показатели которых используются при консолидации финансовой отчетности. Вместе с тем важнейшими организационными вызовами являются отсутствие обязательности нефинансовой отчетности как фактора, мотивирующего участие смежных подразделений (54,7%), а также в целом низкая приоритетность для них участия в нефинансовой отчетности (35,8%).

Острой проблемой остается независимая оценка нефинансовой отчетности как с позиции соблюдения формальных требований стандартов, на основе которых составляется такая отчетность, так и в части полноты раскрытия существенной информации с точки зрения заинтересованных сторон. Среди исследуемых организаций независимая проверка нефинансовой отчетности проводится только в 52,8%, из них в 42,9% — в течение трех лет и менее. Только в 28,6% изученных компаний проверяется весь отчет, а все проверки независимо от их объема обеспечивают ограниченный, а не разумный уровень уверенности. В 46,4% организаций, нефинансовая отчетность которых проверяется, аудиторы финансовой и нефинансовой отчетности совпадают, и за последние три года в 28,6% компаний, чья нефинансовая отчетность проходит независимую проверку, аудитор менялся. БОльшая часть (58,5%) компаний не проводит процедур общественного заверения или общественных слушаний, однако преимущественной формой общественной оценки остается общественное заверение в РСПП (90,9% из тех, кто организует какое-либо общественное рассмотрение).

Полученные результаты, как и другие итоги исследования, которые будут представлены в течение июня, оставляют смешанные чувства восхищения открытостью российских компаний и озабоченности будущими вызовами. В нашей стране сложился сектор опытных составителей нефинансовой отчетности, сформировавших культуру представления качественной и востребованной информации об их содействии устойчивому развитию. Вместе с тем будущее регулирование, например в вопросах формата, сроков представления, заверения отчетности, может оказаться существенно более строгим по сравнению с режимом добровольного раскрытия. В такой ситуации переход к обязательной нефинансовой отчетности потребует не оцененных пока дополнительных усилий даже от лидеров повестки устойчивого развития, не говоря о масштабе задач для тех организаций, которые сегодня не имеют опыта ее составления и не были участниками проведенного исследования.

Успешность распространения требований о нефинансовой отчетности на значительно большее количество организаций, чем составляющих ее сегодня на добровольной основе, зависит от наличия открытого диалога и активного взаимодействия государства и бизнеса. Релевантной для введения регулирования нефинансовой отчетности представляется практика обсуждения ЦБ доклада для общественных консультаций о модельной методологии ESG-рейтингов. На первый взгляд доклад затрагивает интересы лишь рейтинговых агентств. Вместе с тем в течение текущего полугодия он неоднократно обсуждался на различных деловых площадках для получения и учета обратной связи и от компаний, которые будут затронуты подходами, предложенными регулятором.

Важным шагом, предшествующим успешному введению законопроекта или рекомендаций в действие, может стать эксперимент по их апробации с участием передовых организаций и компаний, которые раньше не делали нефинансовую отчетность, но будут затронуты новым законом или рекомендациями.

Наряду с таким тестированием регулирования участникам дискуссии о будущем нефинансовой отчетности в России можно будет с новых позиций определить ее видение до 2030 года, актуализировать целеполагание и стратегию ее продвижения. Концепция развития публичной нефинансовой отчетности была сформулирована в 2017 году, и за прошедшие годы контекст деятельности российских организаций заметно изменился.

Пилот на фоне переосмысления концепции позволит оценить степень готовности существующей инфраструктуры к кратному масштабированию спроса на услуги в устойчивом развитии: аудита и консалтинга, рейтинговых агентств, образования, рынка труда. Он позволит проверить гипотезы о способности организаций разного уровня зрелости подступиться к новому регулированию, оценить стоимость создания процессов и систем, выявить барьеры в применении требований. Режим эксперимента — так сейчас формируется национальная практика ограничения выброса — позволит выработать сбалансированный и выверенный подход к целевому регулированию открытости компаний на их пути к устойчивому развитию.

Иван Тополя