Мутное зеркало устойчивого прогресса

При всем разнообразии критериев, которые входят во вселенную ESG, и подходов к оценке роли компаний в устойчивом развитии экономики и общества существует прикладная область, где эти критерии и подходы всем нам хотелось бы видеть предельно стройными и сопоставимыми,— составление рейтингов. Впрочем, идеальная модель шкалы ESG-рейтингов в мире не найдена. В ближайшей перспективе ее появление вряд ли возможно. О том, куда движется отраслевое регулирование и как выглядит российский рынок оценщиков, рассказывает глава экспертно-аналитической платформы «Инфраструктура и финансы устойчивого развития» Светлана Бик.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава экспертно-аналитической платформы «Инфраструктура и финансы устойчивого развития» Светлана Бик

Глава экспертно-аналитической платформы «Инфраструктура и финансы устойчивого развития» Светлана Бик



Источники давления

Рейтинговая индустрия находится под большим давлением: компании, инвесторы, регуляторы, эксперты — все требуют прозрачности, адекватности, точности. Но институализация факторов ESG, их инкорпорирование в процесс принятия инвестиционных решений начались относительно недавно — в 2006 году, после разработки PRI ООН шести принципов ответственного инвестирования. За прошедшее время к оценке состояния и прогресса в этой сфере подключились десятки рейтинговых и аналитических структур по всему миру. Их методики и вес факторов могут существенно различаться. Даже лидеры рынка выдают по одному и тому же объекту оценки результаты в широком диапазоне. Это вызывает повсеместную критику. Противники ESG используют проблемы роста в качестве одного из главных аргументов против самой системы, в которой приоритет инвестирования основан не только на финансовой возвратности и доходности, но и на оценке рисков воздействия на здоровье планеты и общества.

Первые кредитные рейтинги появились примерно через 400 лет после того, как сформировалась система двойного учета бухгалтерских записей. Но столько времени на совершенствование методологии учета и оценки факторов ESG у человечества нет. Социально-экологические факторы в управлении организациями одновременно являются частью экзистенциальных рисков. И эти факторы сложнее: собрать и структурировать, особенно если нет обязательной нефинансовой отчетности, анализировать, потому что надо совместить количественные и качественные данные, упаковать для заинтересованных сторон, в первую очередь инвесторов, в читаемом и полезном для принятия решений виде.

Феномен и результаты интереса к ESG-рейтингам

В отличие от кредитных рейтингов, круг заинтересованных сторон в рейтингах ESG более широкий. Причина — фокус на окружающую среду и социальное развитие. Он объясняет феномен роста интереса общества к рейтингам ESG — метрике доверия к деятельности экономических субъектов и экономике в целом. Поэтому сфера ESG-рейтингования находится под увеличительным стеклом. На повестке дня во многих странах ее прямое госрегулирование.

В марте текущего года многонациональная консалтинговая компания ERM (Environmental Resources Management), которая специализируется на поддержке клиентов в охране окружающей среды, здоровья, безопасности, управлении рисками, социальном обеспечении и устойчивом развитии, выпустила результаты исследования «Оценить оценщиков» (Rate the Raters). В нем оценен актуальный ландшафт мировой рейтинговой системы ESG. Впервые исследование проводилось в 2010 году, а в опросе 2022-го участвовали 104 представителя компаний и 33 — инвесторов.

Более 50% опрошенных компаний сообщили, что они взаимодействуют как минимум с шестью поставщиками рейтингов ESG. CDP был признан респондентами корпоративного опроса лучшим оценщиком ESG как по качеству, так и по полезности. Спрос инвесторов — основная движущая сила взаимодействия с оценщиками ESG: 57% компаний назвали его главной мотивацией, за которой следует оценка эффективности (21%).

Отчет показал, что более четверти (29%) компаний находятся на уровне от низкого до очень низкого доверия к утверждению, что рейтинги точно отражают эффективность ESG, а половина (52%) доверяют лишь умеренно. Общее же восприятие корпорациями качества и полезности оценщиков ESG снизилось по сравнению с 2018–2019 годами.

Инвесторы также оценивают рейтинги ESG от CDP как самые полезные, но считают ISS-ESG лидером по качеству. 43% респондентов-инвесторов назвали требования своих акционеров интегрировать рейтинги ESG и данные в свою практику основной причиной использования поставщиков таких рейтингов по сравнению с 12% в 2018–2019 годах. Инвесторы при этом продемонстрировали более высокое доверие к рейтингам ESG, чем корпорации: 59% сообщили об умеренном доверии, а 38% — о высоком или очень высоком соответствующем доверии.

Помимо CDP и ISS-ESG за качество и полезность корпорации и инвесторы чаще всего отмечают и другие рейтинги ESG: Sustainalytics, MSCI, EcoVadis и Bloomberg. Около 50% всех респондентов считают «бОльшую согласованность и сопоставимость методологий рейтинга» и «улучшение качества и раскрытие методологии» ключевыми проблемами, которые оценщики ESG должны решить, чтобы сохранить доверие.

В мае текущего года MSCI, один из самых влиятельных операторов экологических, социальных и управленческих рейтингов, анонсировал снижение рейтингов ESG сразу для 31 тыс. инвестфондов. Причина — решение обновить свою методологию в отношении лидеров уровней AA или AAA. Эксперты на фоне такого методологического волюнтаризма все заговорили о необходимости регулирования поставщиков ESG-рейтингов. Управление финансового надзора Соединенного Королевства, Совет по ценным бумагам и биржам Индии, Европейская комиссия и Агентство финансовых услуг Японии уже изучают способы ужесточения стандартов рейтингов ESG.

Россия в тренде

Ни одна из перечисленных проблем ESG-рейтингов Россию стороной не обошла. Несопоставимость шкал оценки, непрозрачность расчетов и даже методологический волюнтаризм — все это у нас есть, только в меньшем масштабе. Активные дискуссии о состоянии и перспективах ESG-рейтингов в России начались с публикации доклада ЦБ. В январе текущего года регулятор предложил обсудить его видение модельной методологии таких оценок.

Главная новация Банка России — два варианта рейтингов ESG. Первый — текущий ESG-рейтинг, который представляет собой профиль компании, мнение о количественных и качественных характеристиках ее пути к устойчивости в форме трех отдельных рейтинговых продуктов: E (окружающая среда), S (общество) и G (управление). Второй вариант рейтинга должен отражать мнение об управлении и подверженности организации рискам устойчивого развития на горизонте года. Он касается только компоненты Е.

Основной аргумент авторов доклада Банка России в защиту «развала» единой оценки на три отдельных рейтинга заключается в том, что элементы комплексной оценки не являются ни компенсирующими, ни дополняющими. Рейтинговые баллы, полученные по одним компонентам, не замещают слабой оценки по другим компонентам. Поэтому в целом, по мнению авторов доклада, область применения сводного ESG-рейтинга сильно ограничена, если в принципе она существует. ЦБ рассматривает ESG-рейтинг как пакетную услугу. В рамках нее рейтингуемое лицо может получить три самостоятельных рейтинга по каждой компоненте.

На такой революционный подход со стороны регулятора крупный бизнес — и на площадке РСПП, и на площадке ESG Альянса — ответил почти единогласно: сохранение сводного ESG-рейтинга как продукта комплексной оценки компании для устойчивого развития имеет самостоятельное, а не второстепенное значение. Эту же позицию стоит принимать во внимание при формировании подходов к гармонизации рынка и всей системы оценочных инструментов.

Оценки на вырост

Судьба модельной методологии ESG-рейтингов от ЦБ пока неизвестна. С момента завершения общественных консультаций и сбора ответов рынка на 17 вопросов, обозначенных в конце доклада, прошло уже больше трех месяцев. Возможно, регулятор все-таки прислушается к мнению многих экспертов не только о том, что комплексная ESG-оценка имеет смысл и значение, но и о том, что на данном этапе, когда по многим методологическим вопросам нет однозначного ответа, надо позволить рынку проявиться.

Важно сохранять конкуренцию кредитных рейтинговых агентств с любыми лицами, которые хотят или могут присваивать ESG-рейтинги. Иначе очевидно ограничение доступа участников к рынку услуг нелицензируемого вида деятельности. Оценка ESG — это в первую очередь комплекс нефинансовых компетенций, а также качество методологий, а не приоритета процедур, которые могут быть иными, чем у кредитных рейтинговых агентств. Целесообразно продолжить наблюдение за силой рыночной конкуренции, а в дальнейшем нужно «мягкое» регулирование на основе модельной матрицы в поле ESG и накопленного опыта.

Как неоднократно заявляли представители ЦБ, предложенная модельная методология — это не рекомендации регулятора и не его окончательная позиция. Есть вероятность, что система ESG-оценок получила карт-бланш на свободное развитие. В российских условиях это жизненно необходимо. Пока для введения регулирования у нас слишком мало практики, а сам объект регулирования сильно отличается от кредитных рейтингов.

Коммуникации для лучших практик

Для развития системы ESG-оценок в России сейчас наиболее важны такие три компоненты: качество исходных данных, качество и прозрачность методологий, включая точное понимание, как рассчитываются баллы, коммуникации и этика участников рынка по обе стороны процесса.

Первые две компоненты будут совершенствоваться, если коммуникации рейтингующих организаций с рынком выстроены правильно. Для этого в июле 2022 года РСПП сформировал Совет по нефинансовой отчетности, ESG-индексам и рейтингам устойчивого развития, а с конца 2022-го ESG Альянс стал взаимодействовать с рейтинговыми агентствами для рассмотрения их методологий. Сегодня гриф «Одобрено ESG Альянсом» получили методологии двух рейтинговых агентств — НРА и АКРА. Такая практика вряд ли должна быть постоянной, но на этапе становления рынка она принесет большую пользу, особенно с учетом того, что крупные компании-экспортеры имеют значительный и долгий опыт взаимодействия с крупнейшими рейтинговыми компаниями мира. Они носители и лучших практик, и проблемного опыта, который, как известно, наиболее ценен.

Рейтинг рейтингующих в РФ

К началу 2022-го костяк методологий ESG-оценок в России был создан. В определенной степени формировалась и практика их присвоения. В дополнение к системе запрошенных (индивидуальных) рейтингов активно развивалась сфера рэнкингов (списочных рейтингов) и индексов в контуре ESG.

Для учета и оценки воздействия рейтинговых агентств на процесс ESG-трансформации российской экономики Центром компетенций и зеленой экспертизы ИНФРАГРИН был рассчитан Импакт-рэнкинг ИНФРАГРИН РА. Это список объектов рэнкинга, ранжированный по сумме баллов, присвоенных на основании открытой методики. Факторы оценки разделены на две группы: основные и дополнительные. К каждому фактору при расчете Импакт-рэнкинга применяется весовой коэффициент. По понятным причинам весовой коэффициент основных факторов был максимальным.

На первом этапе (см. таблицу) объектами Импакт-рэнкинга стали ключевые российские рейтинговые агентства АКРА, AK&M, НКР, НРА, «Эксперт РА», а также европейское агентство RAEX Europe (было включено в состав Импакт-рэнкинга с учетом исторического присутствия на российском рынке). В базу расчета Импакт-рэнкинга вошли не только ESG-оценки рейтинговых агентств, но и их аналитические и методологические продукты в сфере ESG и устойчивого развития с 2014 по 2022 год, а также публичные активности.

В 2023 году методология продукта будет расширена: увеличится число объектов рэнкинга за счет добавления других рейтингующих организаций (их в России больше 15), будут добавлены результаты оценок методик и продуктов таких организаций со стороны бизнеса и финансовых компаний. Так в России появится полноценный, ежегодно обновляемый инструмент оценки ESG-оценщиков.

Этика ESG-рейтингования

Этика процесса — отнюдь не частный вопрос, и его решение зависит от самоорганизации участников. Для подготовки кодекса или хартии поставщиков данных никаких распоряжений сверху ждать не надо. Помимо прибыли и сопутствующих доходов от деятельности, которая, кстати, может приводить к конфликту интересов, рейтинговым агентствам важно заботиться об укреплении доверия. Интерес к рейтингам и иным ESG-оценкам будет постоянно расти, и потому самим рейтингующим организациям надо выходить на новый уровень открытости и прозрачности.

Интересно, какое российское рейтинговое агентство первым примет стратегию устойчивого развития и начнет регулярно отчитываться о ее реализации?