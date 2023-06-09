Что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину. 9 июня

17:25. В поселке Теткино Глушковского района ВСУ сбросили взрывное устройство на жилой дом: в нем выбиты окна.

16:43 Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что днем в районе городской нефтебазы упал беспилотник: «Он рухнул на территории резервуарного парка, не вызвав никаких повреждений на объекте». На месте работают дежурные группы спецслужб.

16:01. В 14:56 в службу 112 поступило сообщение о падении БПЛА на крышу одного из офисных зданий в Белгороде. На месте происшествия работают все экстренные службы. По словам мэра Валентина Демидова, угрозы для жизни и здоровья граждан нет.

БПЛА загорелся, но не сдетонировал и его оперативно потушили.

15:08. Мэр Воронежа Вадим Кстенин доложил губернатору, что в доме на улице Белинского уже проведена оценка состояния пострадавших квартир. На месте работает подрядчик с привлечением председателя ТСЖ, определяется объем работ и количество требуемых материалов. Также организован поквартирный обход, обследование контура дома. «В кратчайшие сроки приступим к работам. Об их ходе будем информировать. Помощь, которая потребуется на уровне муниципалитета, будет оказана незамедлительно и в полном объеме»,- пообещал глава города.

14:02.Губернатор Воронежской области Александр Гусев поручил мэрии Воронежа ввести в городе «режим чрезвычайной ситуации районного масштаба» после столкновения беспилотного летательного аппарата со стеной жилого дома на улице Белинского, 21. Об этом господин Гусев сообщил в своем telegram-канале.

Губернатор рассчитывает, что режим ЧС «позволит оперативно устранить повреждения высотного жилого дома и частного дома по соседству», где разрушена часть кровли.

Власти пришли к выводу, что расселение многоэтажки, где живут до 90 человек, «не требуется».

13:32. Главное управление Следственного комитета России (СКР) возбудило уголовное дело «по признакам» теракта после столкновения беспилотного летательного аппарата со стеной жилого дома в центре Воронежа на улице Белинского, 21.

Как сообщили в СКР, произошедшее квалифицируется как «террористический акт, совершенный группой лиц по предварительному сговору, создавший угрозу гибели людей, повлекший причинение значительного ущерба и иные тяжкие последствия» (п.п. «а», «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ, максимальное наказание — 20 лет лишения свободы).

12:38. Над Белгородом вновь сработала система ПВО: сбиты две воздушные цели на подлете к городу. Оперативные службы уточняют последствия на земле.

11:30.Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал попадание беспилотного летательного аппарата в стену жилого дома в Воронеже.

«Видели сообщения, что он был сбит. И, собственно говоря, там попал уже сбитый беспилотник. Детали уточняются, работают специальные службы»,— сказал господин Песков.

Кремль расценивает инцидент с беспилотником в Воронеже как атаку Киева на гражданскую инфраструктуру РФ, отметил также пресс-секретарь президента РФ.

11:17. Власти уточнили данные о пострадавших в результате падения беспилотного летательного аппарата в центре Воронежа на улице Белинского. Как сообщил губернатор Александр Гусев, всего троих мирных жителей посекло осколками стекла. Им была оказана помощь на месте инцидента, от госпитализации они отказались. Первоначально сообщалось о двух пострадавших.

10:57.Как передает корреспондент «Ъ-Черноземье» со ссылкой на жителей дома, БПЛА врезался в стену в районе квартиры №25. Она была нежилой, в ней делали ремонт. В соседней квартире от места попадания дрона находились бабушка с внуком, также в расположенном рядом офисном центре осколками стекла посекло фасады.

10:42. Беспилотный летательный аппарат упал в центре Воронежа на улице Белинского, подтвердил губернатор Александр Гусев. Местные жители публикую в соцсетях фото частично пострадавшей от взрыва стены жилого дома на Белинского, 21. По данным губернатора, были ранены двое мирных жителей. «Им оказывается вся необходимая помощь»,— заверил глава региона.

Громкий звук жители соседних домов услышали примерно в 10:05 пятницы, 9 июня. Дом на улице Белинского находится рядом с главным корпусом Воронежского государственного университета. В этом же квартале в центре города на соседней улице Володарского расположены управления ФСБ и МВД по Воронежской области.

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9:37. СКР расследует недавние факты обстрелов населенных пунктов Белгородской области. Так, в ведомстве напомнили, что накануне ВСУ обстреляли Грайворонский городской округ: в селе Новостроевка-Вторая повреждены объекты на территории производственной базы; а при обстреле Шебекино пострадало три человека, повреждены жилые дома. Следователи должны установить лиц, причастных к совершению этих преступлений.

8:59. В канун Дня России во вручении паспортов липецким школьникам вместе с губернатором Игорем Артамонов принял участие Герой России Алан Датиев.

8:33. На утро 9 июня в пункте временного размещения в СК Хоркиной находятся около 270 человек, в основном пенсионеры, дети. Об этом сообщил мэр Белгорода Валентин Демидов. По его словам, многие из граждан «спешно покидали дома, успев взять с собой только самое необходимое, рисковали, ехали на поврежденных взрывами автомобилях».

7:15. Ночью над Белгородским районом работала ПВО. Есть повреждения многоквартирного дома и частных домов в Разумном. Всего за ночь обстрелов регионе пострадали три человека: двое доставлены в больницу, один от госпитализации отказался.

Что происходило в Черноземье после ввода войск России на Украину. 8 июня