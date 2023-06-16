Учебу делят по полам

Несмотря на равный доступ женщин и мужчин к образованию, в России сохраняется гендерный перекос на отдельных специальностях. Девушки чаще выбирают для изучения гуманитарные дисциплины, парни — инженерное дело и технические науки. Выбор образовательной траектории зависит от индивида и сам по себе проблемой не считается, но следование стереотипной модели из-за сложившихся в обществе установок, неуверенности девочек в математических способностях и отсутствия примеров для подражания приводит к гендерному разрыву в уровне оплаты труда впоследствии. Выбор менее перспективных с точки зрения доходов специальностей напрямую влияет на экономические возможности женщин, между тем, как показывает практика, уровень компетенций среди женщин и мужчин при построении карьеры не различается.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Усилия по достижению гендерного равенства в сфере труда продолжают сталкиваться со стереотипной линией поведения индивидов, в частности при выборе специальности абитуриентами. Так, в ходе очередного исследования уровня компетенций среди студентов российских университетов аналитики АНО «Россия — страна возможностей» подтвердили сохранение гендерного перекоса при выборе специальности молодыми людьми (участниками исследования стали 257 тыс. студентов из 171 университета разных профилей, которые проходили диагностику надпрофессиональных компетенций). Девушки по-прежнему чаще выбирают для обучения науки об обществе (психологию, экономику и управление, юриспруденцию, 34%) и медицину (17%), а мужчины — инженерное дело и технические науки (53%).

В Минобрнауки также из года в год фиксируют преобладающий интерес девушек к креативным индустриям, гуманитарным наукам, наукам об обществе, а также к медицине и здравоохранению. Среди наиболее популярных направлений, которые сегодня выбирают женщины, остаются педагогическое и психолого-педагогическое образование. В 2021–2022 учебном году профессиям этого профиля начали обучаться более 74 тыс. студенток бакалавриата и магистратуры.

Опубликованное в марте исследование ОЭСР также подтверждает, что, хотя доля женщин с высшим образованием в последние десятилетия неуклонно росла, молодые женщины гораздо реже, чем молодые мужчины, выбирают естественные науки, технологии, инженерное дело или математику (STEM) в качестве областей обучения на уровне выпускников. «Доля женщин в этих областях еще больше снижается на уровне последипломного образования. Существование гендерного разрыва в областях высшего образования указывает на то, что молодые женщины часто не переводят свои школьные достижения в области обучения для получения высшего образования, которые предлагают лучшие перспективы трудоустройства, такие как исследования STEM»,— считают в ОЭСР.

При анализе данных за 2005 и 2020 годы эксперты обнаружили, что выбор сфер обучения женщин не изменился с течением времени. Доля женщин, получивших высшее образование в области машиностроения, производства и строительства, оставалась почти неизменной и составляла около 25% за 14 лет с 2005 по 2020 год, а доля женщин, получивших высшее образование в областях, связанных с ИКТ, сократилась примерно на 4%. Напротив, доля женщин, получивших высшее образование в областях, связанных с образованием (80%), здравоохранением (80%) и социальными науками (70%), почти не изменилась с 2005 года. Поскольку мужчины чаще женщин выбирают образование в области STEM, впоследствии мужчины чаще получают более высокую заработную плату во всех странах ОЭСР и странах-партнерах.

Одной из основных причин этих различий в выборе области обучения являются различные гендерные стереотипы, с которыми мальчики и девочки сталкиваются дома, в школе и в своих сообществах. В частности, сохраняются ложные представления о том, что девочки плохо разбираются в математике. Исследования PISA (международная программа по оценке образовательных достижений учащихся) показывают, что девочки менее уверены в своих способностях в математике. На сохранение гендерных установок влияет и недостаток женщин-ученых — примеров для подражания в STEM-областях, которые могли бы опровергнуть установки о «мужских» профессиях.

«Конечно, есть часть характеристик, обусловленных гендерными особенностями — это надо учитывать»,— признает проректор Высшей школы экономики, руководитель лаборатории исследований рынка труда Сергей Рощин. Однако, по его словам, проблема заключается не в выборе образовательной траектории, а в дальнейшем влиянии этого выбора на экономические возможности. «Девочки выбирают потенциально менее доходные специальности, но этот выбор делается на уровне домохозяйств и индивидов. И нужно иметь в виду, что разные сферы предполагают разные возможности. Но это вопрос ценностей в обществе — быстрые изменения тут невозможны»,— констатирует он.

Тем не менее замгендиректора АНО «Россия — страна возможностей» Дмитрий Гужеля указывает на меняющееся гендерное распределение по инженерным специальностям. «Число девушек по сравнению с более ранними исследованиями существенно выросло. Это говорит в том числе об эффективной политике привлечения на инженерные специальности молодежи. Нужно ли нам что-то делать в связи с подобным перекосом — это сложный вопрос. Я бы относился к этому философски: постепенно девушек на инженерных специальностях будет становиться больше»,— считает он.

В Национальном исследовательском технологическом университете МИСиС ранее обращали внимание, что за последние два года доля девушек, поступающих в вуз, увеличилась с 39% до 48%. В числе направлений подготовки, спрос на которые среди девушек растет из года в год: бизнес-информатика, материаловедение и технологии материалов, информационные технологии.

Мнение Доцент департамента маркетинга Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ Татьяна Ветрова — о личном бренде современной женщины-лидера. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран С древних времен вожаками (или, по-современному говоря, лидерами) были мужчины. Исторически это обосновано распределением ролей в обществе и милитаристическим контекстом. Постепенно завоевания и войны перешли в плоскость бизнеса с заимствованием соответствующей терминологии: «завоевание новых рынков», «наступательная стратегия», «конкурентные/ценовые войны» и т. д. Сегодня мы наблюдаем переход к экономике знаний, в которой востребованы такие ценности, как человекоцентричность, поиск новых смыслов, эмпатия, кооперация, осознанность. Новое лидерство не силовое, а трансформационное, инклюзивное, вдохновляющее. Обозначенные черты характерны для женского стиля управления. На мой взгляд, в нашей стране тема женского лидерства имеет двоякое звучание. С одной стороны, Россия относится к традиционным культурам с ярко выраженным гендерным дисбалансом в сфере управления. Так, согласно исследованиям Всемирного банка, ситуация с равенством полов в нашей стране оставляет желать лучшего. В 2021 году Россия заняла лишь 129-е место в рейтинге, где самыми проблемными областями признаны предпринимательство, брак и родительство. Также, по данным Росстата и Минтруда за 2022 год, разрыв в зарплатах мужчин и женщин составляет около 30%. Только 5% руководителей компаний из списка Fortune 500, по данным исследования McKinsey,— женщины. С другой стороны, несмотря на сложившиеся стереотипы о женском лидерстве, хочу привести несколько фактов и цифр, которые позволяют иначе взглянуть на эту тему. Одним из таких фактов является высокая доля женщин в руководстве российских компаний и предпринимательской деятельности, которая является одной из самых высоких в мире. Согласно исследованию Deloitte 2020 года, количество женщин на руководящих позициях в России достигло 20%, что примерно в 4,5 раза больше, чем в среднем по миру. По данным Mastercard Index of Women Entrepreneurs 2021 года, в России 34% женщин-предпринимателей, что всего на 1,5% ниже, чем в США. При этом, по данным Минэкономразвития, доля женщин среди индивидуальных предпринимателей и самозанятых в России составила 43%. В перспективе развитию женского лидерства в РФ будет способствовать ряд событий 2022 года. Работодатели стали активнее рассматривать на руководящие позиции женщин, причем в возрасте. Как показывают исследования, женщины более адаптивны, нацелены на долгосрочное сотрудничество, многозадачны и стрессоустойчивы, что имеет особое значение в контексте затянувшегося кризиса. Кроме того, они обладают умением мотивировать своих сотрудников и создавать командный дух в коллективе. Еще одним катализатором женского лидерства является возрастающий покупательский спрос в таких традиционно «женских» сферах деятельности, как розничная торговля (включая маркетплейсы), сфера услуг, креативные индустрии, включая моду, бьюти, маркетинг, рекламу, дизайн, ивенты, а также образовательная деятельность и социальная сфера (благотворительность, социальное предпринимательство и т. д.). Для того чтобы женщине-лидеру закрепить свой успех, стать более видимой и проявленной, нужно активно развивать свой личный бренд. Я уверена, что именно он может помочь женщине-лидеру максимально раскрыть свой потенциал и привлечь новые возможности для развития карьеры и расширения бизнеса. На мой взгляд, топ-10 советов по развитию лично бренда женщины-лидера мог бы выглядеть так. Для начала определите свои цели, ценности и сильные стороны. Необходимо понять и решить для себя, чем вы отличаетесь от других и каким образом вы хотите изменить мир вокруг себя? Это поможет создать личный бренд, который отражает вашу уникальность и поможет вам достичь желаемых результатов. Это основа позиционирования. Обучайтесь и развивайте недостающие навыки, чтобы поддерживать экспертизу в своей области. Не стойте на месте: посещайте конференции, семинары и тренинги, чтобы узнавать о последних тенденциях и развиваться профессионально. Активность в СМИ и социальных сетях также является важной частью формирования личного бренда. Это возможность делиться с людьми своим идеями, опытом, давать практические советы, не копируя других, в своем ключе. Важным является поиск «своей стаи»: членов команды, партнеров, клиентов, менторов. Сплоченная команда и кооперация сегодня залог успеха. Всегда оставайтесь женщиной, балуйте себя, будьте на высоте. Соблюдайте work-life balance, посвящайте время хобби, любимым занятиям, которые вас наполняют. Цените и фиксируйте результаты своей работы. Любые ошибки и переживания нормальны, но важно фокусироваться на достижениях. Действуйте, не боясь совершать ошибки, ведь дорогу осилит идущий. Будьте честны, ведь искренность сегодня новая валюта. Личный бренд должен отражать ваши личность и ценности. Будьте честны в своих коммуникациях и действиях, чтобы установить доверие с коллегами, партнерами и клиентами. Проявляйте проактивную позицию: не нужно ждать предложений о повышении, можно самой предлагать новые идеи, проекты, которые будут поддержаны руководством/акционерами. Развивайте свои навыки коммуникации, вступайте в сообщества (экспертные, отраслевые, женские), создавайте свои. Ведь нетворкинг — это основа личного брендинга и отличительная черта женщин-лидеров. Смело сочетайте семью и карьеру. Есть множество вдохновляющих кейсов, доказывающих, что семья и дети являются не ограничением, как было принято считать ранее, а сильнейшим мотиватором развития.

На следующем же этапе — при приеме на работу — студентам и выпускникам университетов вне зависимости от половой принадлежности не хватает надпрофессиональных компетенций (soft skills). Хотя в первую очередь работодатель обращает внимание на набор профессиональных компетенций и базовых знаний, полученных во время обучения в университете, для построения карьеры также нужны гибкие навыки.

Еще в 2021 году департамент методологии и оценки АНО «Россия — страна возможностей» провел опрос работодателей с целью выявить компетенции, которые особо востребованы у них при приеме на работу молодых специалистов. По компетенциям были разработаны и адаптированы психометрические инструменты оценки, с помощью которых сейчас в университетах проходят диагностика и сбор первичных данных для исследования. Сами компетенции можно разделить на четыре группы: управление взаимодействием (лидерство, сотрудничество, эмоциональный интеллект), энергия (стрессоустойчивость, ориентация на результат, гибкость), управление задачами (анализ информации, планирование), общие знания (цифровая, финансовая, правовая грамотность).

По данным АНО «Россия — страна возможностей», при первом приеме на работу по большей части специальностей и направлений работодатели обращают внимание на такие компетенции, как анализ информации, стрессоустойчивость и ориентация на результат. Как показало исследование, девушки и юноши показывают схожие результаты в части анализа информации и одинаково хорошо умеют оперировать числовой и вербальной информацией. Однако у юношей значимо выше показатели стрессоустойчивости и ориентации на результат.

Девушки более клиентоориентированные, гораздо лучше коммуницируют, имеют значительно более развитый эмоциональный интеллект, владеют большим словарным запасом. Вопреки стереотипам, девушки обладают значительно бОльшим лидерским потенциалом. Значительная часть важных в дальнейшем карьерном развитии и для работодателей компетенций снижается у студентов от первого к выпускному курсу, особенно компетенции «ориентация на результат», «стрессоустойчивость», «саморазвитие». Положительная динамика по компетенциям «анализ информации» и «лидерство».

Источники мотивации для юношей и девушек схожие. Среди таких стимулов респонденты называли возможность «быть частью чего-то общего (большой организации, идеи, цели) и гордиться этим», получить «признание своих достижений и качеств и стараться быть по настоящему хорошим профессионалом», а также «делать что-то полезное для общества, делать мир лучше». Гендерно детерминированные отличия, впрочем, тоже есть: девушки основной упор в работе готовы делать на карьеру, обращая при этом внимание на отношения в коллективе и состояние собственного психического и физического здоровья. Для юношей важны вызов, постановка невыполнимых задач, следует из данных АНО «Россия — страна возможностей».

Впрочем, по мере продвижения на каждой новой позиции разница в компетенциях мужчин и женщин нивелируется. Управляющий партнер консалтинговой компании RosExpert Оксана Морсина не находит прямой корреляции между мужским и женским лидерством. «Стереотипы сильны, но опыт показывает, что есть большое количество женщин со стереотипно мужским стилем лидерства и, наоборот, мужчин со стереотипно женским типом лидерства. Фундаментально мы верим, что лидерство — это надгендерная категория. С другой стороны, мы взаимодействуем с женщинами, которые прошли тернистый путь продвижения по карьерной лестнице — они селектированы к тому моменту, как становятся топ-менеджерами»,— констатирует эксперт.

Екатерина Кузнецова