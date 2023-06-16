Линейная независимость

По данным исследований кадрового портала SuperJob, гендерное распределение в линейных позициях на рынке труда РФ постепенно смещается в пользу женщин — в некоторых случаях это стало следствием пандемии и специальной военной операции. В то же время сохраняется неравенство в размере заработной платы у мужчин и женщин, одной из причин которого являются социальные установки в обществе. Кроме того, женщины реже мужчин борются с несправедливостью в трудовых отношениях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: PhotoXpress Фото: PhotoXpress

В 2023 году доля женщин среди соискателей в некоторых линейных позициях достигла наибольших значений, отмеченных за семилетний период наблюдений — так, среди программистов (разработчики на языках Java и PHP) этот показатель составил 11% и 10% соответственно, среди инженеров-сметчиков — 71%, менеджеров по маркетингу — 69%, менеджеров по продажам — 53%, менеджеров по закупкам — 50%, бизнес-аналитиков — 47%. Такие выводы можно сделать из исследования, проведенного порталом SuperJob в мае текущего года. Эксперты изучали гендерное распределение соискателей 30 позиций, объем выборки составил 628 тыс. резюме. При этом в двух профессиях — инженер-сметчик и бизнес-аналитик — доля прекрасного пола с 2016 года стабильно росла: в первом случае увеличение составило 45 процентных пунктов (п. п.), с 26 до 71%, во втором случае — 6 п. п., с 41% до 47%.

Наибольший рост за год зафиксирован среди соискательниц на позиции менеджера по продажам (+17 п. п.) и маркетолога (+5 п. п.): если в 2022 году их насчитывалось 36% и 64%, то в 2023 году уже 53% и 69% соответственно. Одновременно с этим снизилась доля представительниц прекрасного пола в профессиях менеджер по подбору персонала (–8%), финансовый менеджер, менеджер по работе с клиентами, юрист (–5%) — некоторые из них (рекрутеры, правовики) дают возможность работать на удаленке, замечают аналитики SuperJob. Доля женщин среди специалистов по тестированию сократилась за год на 4 п. п. «Возможно, в профессию пытаются войти мужчины, которые уехали из РФ после начала специальной военной операции (СВО): пройти курсы тестировщиков и работать можно удаленно, а входные требования в этой сфере по сравнению с другими IT-специальностями сравнительно невысоки»,— указывают они.

В аналитическом обзоре «Дефицит IT-кадров: глобальные тренды, международный опыт развития кадрового потенциала», подготовленном АНО «Цифровая экономика» в 2022 году, отмечалось, что направленность усилий государства и бизнеса на вовлечение в сферу информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) большего числа мало представленных групп, в том числе женщин, является мировой тенденцией. В настоящее время в гендерном разнообразии в сфере IT наблюдается улучшение ситуации: все больше женщин выбирают соответствующие образование и карьеру, хотя их представленность по-прежнему остается низкой, особенно в разработке ПО, указывали эксперты. Так, по оценке Международной организации труда (МОТ), примерно треть ИКТ-специалистов в мире составляют женщины. В РФ среди таких специалистов высшей и средней квалификации в 2017–2021 годах доля представительниц слабого пола, по данным Росстата, насчитывала в среднем лишь 16,6%, и в последние годы этот показатель последовательно снижался — с 18,1% в 2017 году до 14,9% в 2021 году (исключением стал кратковременный рост в 2020 году). Вместе с тем рост численности женщин в этой сфере поспособствует сокращению дефицита IT-кадров и повышению уровня дохода представительниц прекрасного пола, указывается в докладе.

В пятерке «самых мужских» профессий в 2023 году — водитель большегрузного автомобиля (доля женщин равна 0%), прораб СМР (1%), системный администратор Windows (5%), а также уже упомянутые ранее программисты PHP и Java (10% и 11% соответственно). Топ-5 «самых женских» профессий возглавляет инспектор отдела кадров (95%), на втором месте — бухгалтер (94%), тройку «лидеров» замыкают HR-менеджер (90%), персональный ассистент (85%) и менеджер по подбору персонала (83%). Изменения в соотношении доли женщин и мужчин в сторону увеличения первых произошли за год по 9 позициям, увеличения вторых — по 16 позициям, по 5 — остались в тех же пропорциях (HR-менеджер, менеджер по обучению персонала, кладовщик, прораб СМР, водитель большегрузного автомобиля).

«Отчасти успехами в равном отношении к мужчинам и женщинам мы обязаны COVID-19 и СВО, которые сделали рынок труда более цивилизованным за гораздо меньший срок, чем законотворцы и общественные организации вместе взятые. В условиях нехватки рабочей силы все больше работодателей приходит к отказу от гендерных стереотипов и снятию лишних барьеров при трудоустройстве»,— говорит президент SuperJob Алексей Захаров. По его словам, изменения в соотношении мужчин и женщин уже коснулись позиций, где не требуется приложения значительной физической силы — так, доля соискателей-женщин за год увеличилась среди инженеров-сметчиков на 4 п. п., PHP-программистов — на 6 п. п., персональных ассистентов — на 4 п. п.

Отметим, что результаты исследования SuperJob в целом подтверждают тенденцию, зафиксированную в исследовании hh.ru, проведенном ранее в текущем году: в целом доля приглашений женщин выросла, границы между мужскими и женскими профессиями постепенно смещаются. При этом из статистики hh.ru следовало, что вакансии руководителей (позиции директоров, главного бухгалтера, главы юридического отдела) стали для женщин менее доступными. Кроме того, женщины стали получать меньше приглашений на высокооплачиваемые позиции (подробнее см. «Ъ» от 7 марта).

Вознаграждение за труд со скидкой

Несмотря на то что женщин в некоторых профессиях становится все больше, гендерный разрыв между зарплатными ожиданиями сохраняется. Так, например, как посчитали в SuperJob, в Москве этот показатель составляет 5%, в Санкт-Петербурге — 8%. При этом если средние зарплатные аппетиты мужчин чаще соответствуют медианным предложениям работодателей, то женские по большинству позиций в обоих городах находятся на уровне ниже рынка. Например, среднерыночная зарплата в столице менеджера проекта составляет 125 тыс. руб.: среднее зарплатное ожидание у мужчин совпадает с этой суммой, у женщин оно скромнее — всего лишь 105 тыс. руб. В Санкт-Петербурге средняя зарплата на ту же вакансию составляет 105 тыс. руб., и если мужчины рассчитывают получать в среднем 100 тыс. руб., то женщины — только 80 тыс. руб.

Вместе с тем если в Москве и ранее были профессиональные группы, где зарплатные ожидания соискательниц превышали запросы мужчин, то в городе на Неве такую ситуацию SuperJob впервые зафиксировал в 2022 году. Речь идет о двух сферах: архитектуре и экономике. Так, в среднем по рынку в Москве зарплата экономиста составляет 100 тыс. руб., в Санкт-Петербурге — 80 тыс. руб. Представительницы прекрасного пола в столице решаются просить 90 тыс. руб., мужчины — 85 тыс. руб., в Санкт-Петербурге — 75 тыс. руб. и 70 тыс. руб. соответственно.

Отметим, что, по данным Росстата, заработная плата женщин в 2021 году на 27,5% уступала мужской (48,6 тыс. руб. против 67,1 тыс. руб.). В 2019 году разрыв составлял 27,9%, в 2017 году — 28,3%. Максимальная разница (33,4%) была зафиксирована в 2021 году в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений, минимальная (1,9%) — в сфере образования. На заработную плату женщин и их карьерное продвижение сильно влияет появление семьи, считает стажер-исследователь лаборатории сравнительного анализа развития постсоциалистических обществ факультета экономических наук Высшей школы экономики Елизавета Жарикова. «Долгие перерывы в работе, например три года в отпуске по уходу за ребенком, очень сказываются на квалификации и человеческом капитале женщин: знания и навыки устаревают, а пройти переобучение не всегда представляется возможным»,— говорит она. В исследованиях часто встречаются термины «штраф за материнство» и «премия за отцовство», отмечает эксперт. Так, женщины с маленькими детьми, особенно дошкольного возраста, в среднем получают немного меньше, чем женщины без детей такого же возраста; мужчины же с детьми, особенно маленькими, получают в среднем небольшую премию в зарплате.

По словам Елизаветы Жариковой, низкие зарплатные ожидания у представительниц прекрасного пола могут быть следствием неверных социальных установок: женщины могут оценивать свои профессиональные навыки ниже, чем мужчины, полагая, что их главная роль в жизни — жена и мать, или считая себя непригодными для «мужских» профессий (IT, инженерия и подобные). Возможно и то, что девушки выбирают низкооплачиваемую профессию или невостребованную сферу деятельности исходя из планов в ближайшее время уйти в декретный отпуск и заниматься семьей.

Также, согласно данным SuperJob, женщины чуть более сговорчивее в вопросах заработной платы: в 2022 году не были готовы снизить денежные ожидания ради быстрого трудоустройства 39% мужчин и 37% женщин. При этом максимальный уровень возможного сокращения (в среднем) у представительниц слабого пола незначительно ниже (9,4% у женщин против 10,3% у мужчин). Кроме того, женщины значительно реже мужчин готовы соглашаться на серую и черную зарплату: в марте о согласии получать такую заработную плату заявили 33% женщин и 45% мужчин. Отметим, что этот разрыв фиксировался за всю историю наблюдений (с марта 2016 года), наибольшего пика он достиг в ноябре 2022 года: тогда на вопрос о готовности получать серую (черную) заработную плату положительно ответили 49% мужчин и только 29% женщин.

Причин такого разрыва может быть две, полагает Елизавета Жарикова. Первая — внутренняя дисциплина и аккуратность, которые в большинстве своем присущи женщинам. Многочисленная статистика говорит, что они более законопослушны, реже уклоняются от уплаты налогов, в связи с чем серая заработная плата не представляет особого интереса для них. Вторая — следствие рационального выбора. Выплаты, которые положены женщинам, ставшим матерями, рассчитываются на основе официальной заработной платы, отмечает эксперт. Хуже дела обстоят с черной зарплатой, когда человек официально не числится как сотрудник компании — в этом случае женщина не сможет оформить выплаты, потому что не считается работником, при этом она и не оформлена в службе занятости как безработная. Так как именно женщины чаще всего занимаются уходом за ребенком после его рождения, то им белая заработная плата дает возможность получить пособия в будущем.

На защиту прав трудящихся женщин

В 2022 году среднемировое значение индекса Всемирного банка «Женщины, бизнес и закон» составило 77,1 балла (плюс 0,5 балла по сравнению с 2021 годом), говорится в докладе Women, Business and the Law 2023. Это свидетельствует о том, что женщины в среднем имеют только 77% законных прав, которыми обладают мужчины. Индекс РФ составил 73,1 балла, что ниже среднемирового значения. В докладе анализируются положения законов и нормативных актов 190 стран в восьми сферах, влияющих на участие женщин в экономической жизни: свобода перемещения, трудоустройство, оплата труда, вступление в брак, рождение детей, ведение бизнеса, распоряжение имуществом и пенсионное обеспечение. Максимально возможная оценка по каждому такому субиндексу — 100 баллов, на основе их среднего подсчитывается общий балл. РФ в этом рейтинге расположилась между Суринамом и Сенегалом. Отметим, что, согласно данному исследованию, законодательное закрепление полного равноправия женщин и мужчин действует только в 14 странах, при этом все они — с высоким уровнем дохода (Бельгия, Канада, Дания, Франция, Германия и другие).

По двум сферам — свободе перемещения и распоряжению имуществом — РФ набрала максимально возможное число баллов, еще по двум — вступлению в брак и рождению детей — по 80 баллов. Чуть ниже аналитики оценили ведение бизнеса — в 75 баллов, а трудоустройство, оплата труда и пенсионное обеспечение набрали только по 50 баллов. В частности, что касается трудоустройства, эксперты Всемирного банка отмечают отсутствие закона, защищающего женщин от сексуальных домогательств на работе, а также отсутствие уголовных или гражданско-правовых санкций за такие действия. В оплате труда ущемление прав женщин связано с тем, что они не могут трудиться на работах, считающихся опасными, наравне с мужчинами, а также на производстве. Так, например, РФ вошла в список 65 экономик, где женщинам запрещено выполнять определенные задачи (разведочное бурение нефтяных и газовых скважин). Кроме того, РФ — в двадцатке стран, где на сегодняшний день женщины не могут работать в областях, связанных с водой.

Права трудящихся продолжают нарушаться, и за них нужно бороться — в 2023 году в этом убеждены 84% россиян, что на 4 п. п. выше, чем в 2021 году, свидетельствуют данные SuperJob. При этом мужчины видят несправедливость в трудовых отношениях чаще женщин (87% против 77%). Женщины чаще мужчин отказываются бороться с несправедливостью (19% против 14%). Решать трудовые споры через суд или Государственную инспекцию труда больше свойственно мужчинам, нежели женщинам (12% против 8%). В целом же в 2023 году на 9 п. п. по сравнению с 2021 годом, до 31% с 40%, сократилась доля граждан, которые за время своей работы не сталкивались с необходимостью отстаивать свои трудовые права.

«Мужчины изначально более уверены в себе и в своих правах, чем женщины»,— полагает эксперт Центра стратегических разработок Светлана Краснова. По ее словам, у женщин ожидания изначально ниже, чем у мужчин, что обусловлено установками, которые формируются у представительниц прекрасного пола с раннего возраста под влиянием социальных стереотипов. Даже если женщины так же часто видят несправедливость в трудовых отношениях, как и мужчины, они менее склонны заявлять об этом из-за опасений вызвать напряжение и конфликт, который негативно повлияет на отношения с работодателем и будущую карьеру, отмечает она. Что касается сокращения доли тех, кто никогда не сталкивался с необходимостью отстаивать свои права как работника, то, по мнению эксперта, вероятно, это связано с ростом за последние несколько лет правовой грамотности граждан и изменением ожиданий в отношении соблюдения своих трудовых прав.

Как показывает другой опрос SuperJob, рынок труда меняется — работодатели постепенно уходят от гендерных стереотипов: негласные запреты на трудоустройство встречаются реже (в 2022 году они в общей сложности были в 22% компаний, что на 3 п. п. меньше, чем в 2021 году, и на 13 п. п. меньше, чем в доковидном 2019-м). Отказ большинства работодателей от гендерных стереотипов доказывает, что преимущество на рынке труда оказывается на стороне нанимателей, которые могут сориентироваться первыми и выступают против лишних барьеров в найме, отмечает Алексей Захаров. Впрочем, еще предстоит продолжать работать над равными возможностями женщин. «Достижения последних 50 лет велики, но всем странам мира необходимо сделать еще больше для того, чтобы благие намерения принесли реальные плоды, то есть чтобы женщины действительно по закону имели равные возможности. Ни женщины, ни мировая экономика больше не могут обходиться без гендерного равенства»,— отмечают во Всемирном банке.

Венера Петрова