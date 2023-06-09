В Петербурге заработала новая программа «корпоративная ипотека»

ПАО «Банк "Санкт-Петербург"» (БСПБ) в пилотном режиме запустил программу «корпоративная ипотека», рассказала руководитель направления департамента продуктов БСПБ Анна Андреева на бизнес-завтраке «Куда движется рынок недвижимости».

Согласно разработанной программе, сотрудник организации сможет оформить льготную ипотеку со сниженной процентной ставкой. Часть ежемесячного взноса по кредиту за работника будет возмещать работодатель. Дисконт от работодателя может достигать 3%.

При этом, отмечается, что при увольнении сотрудника, компания прекращает компенсировать часть суммы: работник дальше будет гасить ипотеку самостоятельно по полной процентной ставке. Среди условий для компаний: организация должна существовать не менее 10 лет и иметь текущий основой счет в БСПБ.

Представители банка полагают, что льготные условия помогут компаниям привлекать и удерживать работников, а также уменьшить отток населения из региона.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что по данным аналитиков, петербуржцы адаптировались к ставкам по ипотеке — продажи в новостройках Северной столицы в мае 2023 года выросли вдвое.

Надежда Ярмула

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