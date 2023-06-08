Петербуржцы адаптировались к ставкам по ипотеке

В мае в Петербурге строители ввели в эксплуатацию 236,8 тыс. кв. м жилья — немного меньше показателя за аналогичный период прошлого года. К 1 июня этого года в городе сдали 1,42 млн кв. м квартир, в январе — мае 2022 года объем ввода превышал 1,65 млн кв. м. Участники рынка, отмечая возросший спрос на квартиры в новостройках (у некоторых застройщиков объем реализации вырос вдвое), связывают это с привыканием граждан к новым, более высоким ипотечным ставкам и считают, что ситуация на рынке выравнивается.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В мае в Петербурге строители ввели в эксплуатацию 236,8 тыс. кв. м жилья

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ В мае в Петербурге строители ввели в эксплуатацию 236,8 тыс. кв. м жилья

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

По данным комитета по строительству Санкт-Петербурга, всего в прошлом месяце в городе было сдано 86 домов на 4494 квартиры. На первом месте по количеству сданных квадратных метров стоит Василеостровский район, где сдали два дома на 1563 квартиры общей площадью 84,9 тыс. кв. м. В Приморском районе построили 62,3 тыс. кв. м жилой площади в трех домах на 1117 квартир. В Красногвардейском районе было введено 664 квартиры площадью 28,05 тыс. кв. м. 14,8 тыс. кв. м. нового жилья было введено в сегменте ИЖС. В целом объем ввода в мае составил 236,8 тыс. кв. м. Год назад строители ввели в строй 251,3 тыс. кв. м.

Участники рынка, опрошенные «Ъ-СПб», зафиксировали в прошлом месяце всплеск продаж. Так, Юлия Ружицкая, генеральный директор агентства недвижимости «Главстрой», говорит, что в двух проектах компании, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, продажи выросли более чем в два раза. «По данным наших аналитиков, существенно — почти на 55% — выросли продажи на объекте, где доля крупногабаритных (семейных) квартир составляет 49%»,— делится данными госпожа Ружицкая.

Аналогичную ситуацию отметил Сергей Степанов, директор по продажам объединения «Строительный трест»: «В наших проектах доля двух- и трехкомнатных квартир составляет 68% и основной покупатель — семьи с детьми. Спрос на такую недвижимость стабилен, так как ее приобретают для себя, в отличие от малогабаритного инвестиционного жилья».

«По нашему портфелю, в сравнении с маем прошлого года, продажи в целом оказались на том же уровне. Однако они неравномерны по сегментам. Например, в комфорт-классе продажи выросли вдвое. В других сегментах — снизились»,— дает оценку итогам мая Сергей Софронов, коммерческий директор ГК «ПСК».

Рост спроса в комфорт-классе господин Софронов считает следствием адаптации, привыкания покупателей к новым процентным ставкам по ипотеке. «Время на это потребовалось после сворачивания "околонулевой" ипотеки и прочих субсидированных программ»,— констатирует коммерческий директор ГК «ПСК». Дополнительным фактором привлекательности объектов является высокая степень готовности. «Когда до ввода дома остается полгода-год, он получает дополнительное внимание покупателей, желающих получить ключи как можно быстрее»,— объясняет господин Софронов.

Господин Степанов сообщил, что доля ипотечных сделок в компании «Строительный трест» в мае составила 89%. Год назад этот показатель находился на уровне 75%.

«Благодаря расширению программы семейной ипотеки, заметен значительный рост клиентов по данной программе: их количество увеличилось с 40% в мае 2022 года до 50,5% в мае текущего года,— приводит цифры директор по продажам объединения «Строительный трест».— Востребованной остается ипотека с господдержкой: ее выбрали 37,63% покупателей. Доля IT-ипотеки — 11,83%».

По оценке девелоперов, к текущему моменту рынок приходит в норму, спрос начинает восстанавливаться. «В целом ситуация сегодня сбалансированная: есть и спрос, и предложение. В летние месяцы к потенциальным покупателям Санкт-Петербурга и Ленобласти добавляются и клиенты из регионов»,— сказал господин Степанов.

Госпожа Ружицкая обращает внимание, что в мае ЦБ РФ заявил о грядущем повышении первоначального взноса по ипотечным программам с 15% до 20%, а с 1 января 2024 года — до 30%. «Совершенно точно на фоне этой новеллы спрос на первичную недвижимость будет только расти, а значит, и цены будут стремиться вверх. Это касается, прежде всего, недвижимости стандарт- и комфорт-класса, поскольку для покупателей этого сегмента крайне важен размер первого взноса»,— прогнозирует эксперт «Главстроя».

Александра Тен