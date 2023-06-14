Александр Шохин, президент РСПП:

— В марте текущего года прошел ежегодный съезд Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным был поднят вопрос о вкладе российских компаний в стратегическое развитие страны, в решение общественно значимых задач и об ответственном ведении бизнеса, опыт которого важно шире распространять.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

По итогам встречи глава государства поручил нам и правительству РФ активно вовлекать компании в систему объединений работодателей. Для российских компаний, деловая практика которых опирается на принципы ответственного ведения бизнеса, что включает в том числе стабильное стратегическое развитие в РФ, заботу о сотрудниках, участие в развитии территорий, формирование благоприятной социальной и природной среды, повышение человеческого потенциала, будет учреждена отдельная премия.

Хотел бы отметить, что к приоритетам РСПП уже на протяжении многих лет относится продвижение принципов устойчивого развития, корпоративной социальной ответственности. Напомню, что еще в 2004 году съездом РСПП была принята Социальная хартия российского бизнеса — свод принципов ответственного ведения бизнеса, обновленная редакция которой была утверждена на съезде РСПП в 2021 году. По состоянию на сегодня к ней присоединилось почти 300 организаций, в которых работают 10 млн человек. Ежегодно на основе комплексной оценки крупнейших компаний РСПП рассчитывает и составляет индексы устойчивого развития, что помогает выявлять успешную практику и лидеров ответственного бизнеса.

В ответ на растущее общественное внимание к бизнесу и результатам его деятельности появляются и новые инструменты оценки. Полезно, когда они дополняют друг друга. Мы приветствуем создание таких инструментов комплексной оценки компаний, как ЭКГ-рейтинг, когда учитывается влияние на такие стратегические сферы, как демография, экология, достижение национальных целей развития, определенных главой государства. Важно отметить, что методология ЭКГ-рейтинга соответствует поручениям президента по итогам съезда РСПП в марте этого года. В частности, участники бизнес-объединений получают дополнительные баллы в рейтинге не только за членство в них (+5 баллов), но и за победы в проводимых нами конкурсах (до 5 баллов), а также в индексах РСПП по устойчивому развитию (до 5 баллов).

В целом полагаем, что ЭКГ-рейтинг станет эффективным инструментом мотивации компаний к ответственному предпринимательству, поскольку в нем учитываются не только объективные экономические показатели, но также и репутация бизнеса, его социальная ответственность и вклад в развитие нашей страны. Продолжим наше сотрудничество в этом направлении.