«Мы ставим перед собой цель остаться компанией номер один на российском рынке»

В первом квартале 2023 года производство лифтов в России выросло в годовом выражении на 5%, что позволяет участникам рынка рассчитывать на восстановление спроса. А крупные производители лифтового оборудования, такие как METEOR Lift, растут быстрее рынка и уже планируют расширение модельного ряда и мощностей. О перспективных направлениях бизнеса, конкурентных преимуществах, ребрендинге и потенциале лифтовой отрасли Review рассказал гендиректор METEOR Lift Игорь Майоров.

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Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Игорь Майоров бизнесмен представитель производственного сектора России

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

— Как удалось развить производство METEOR Lift после перезапуска и смены собственника? Какие результаты ожидаете от первого полугодия 2023 года?

— Смена собственника произошла 27 июля прошлого года, и с тех пор уже достигнуты очень хорошие результаты. Мы практически сразу, через два дня после перехода в новую структуру, холдинг S8 Capital, возобновили прием новых заказов. И несмотря на то что часть привычных корпоративных инструментов была отключена, стратегические наработки S8 Capital в области цифровизации и IT-решений позволили нам в сжатые сроки возобновить продажи нового оборудования.

Можно с уверенностью сказать, что результаты первого полугодия будут очень успешными: мы прогнозируем, что наш завод в Санкт-Петербурге произведет на 60% больше лифтов, чем за аналогичный период прошлого года. Мы видим доверие, которое демонстрируют клиенты к бренду METEOR Lift. Портфель заказов хорошо насыщен и позволяет загружать производственные мощности так, что завод работает 24 часа в сутки 7 дней в неделю. Мы практически вышли на максимальную историческую мощность по объемам производства лифтов.

Это удалось как за счет получения большого количества заказов на традиционном для нас рынке нового строительства, так и усиления позиций на рынке замены отслужившего свой срок лифтового оборудования. Это тот вид бизнеса, который управляется фондами капитальных ремонтов, где мы стали более активно работать после перехода в новый статус. В России уделяется много внимания замене старого лифтового фонда на новый, что, конечно, очень важно. Лифт — та система, которая должна функционировать согласно всем стандартам безопасности. Все функции должны работать качественно и бесперебойно, чтобы обеспечить пассажирам безопасную эксплуатацию.

— У вас есть задача довести долю бизнеса замены лифтов до определенного показателя в объеме выручки?

— Раньше на этот бизнес приходилось меньше 10%, сегодня мы рассчитываем, что направление будет формировать не менее 20% оборота, а может, и больше. Будет зависеть от спроса. Надеемся, что качество продукта, бесперебойность поставок, работа наших команд по монтажу и сервису сделают так, что операторы и пользователи лифтового оборудования останутся довольны.

— Сервисные центры компании все сохранились, они продолжают работать?

— Мы ни на минуту не прерывали работу сервисных центров. Сегодня мы занимаем второе место по объему сервисного портфеля в России — это более 44 тыс. единиц лифтов и эскалаторов, работаем по всей стране: от Калининграда до Хабаровска и от Санкт-Петербурга до Сочи. И обслуживаем лифты и эскалаторы всех производителей — не только собственные, но и других отечественных и международных брендов.

— Помимо перестройки IT-систем что-то еще пришлось менять после смены собственника? Оборудование и технологии у METEOR Lift остались же прежними?

— Да. В целом в формате работы компании почти ничего не изменилось. Мы по-прежнему являемся компанией полного цикла. Сами проектируем лифты, осваиваем технологии и производим оборудование на нашем заводе в Санкт-Петербурге, монтируем и сопровождаем лифты в течение всего жизненного цикла, который в России составляет 25 лет. И по мере истечения этого срока готовы эти лифты заменять на новые.

С точки зрения производственного процесса, процедур по обслуживанию и монтажу ничего не поменялось. Сохранены все технологии, все методы, что были внедрены на нашем заводе за последние десять лет. Наш завод построен по самым современным стандартам с учетом принципов бережливого производства. У нас внедрены конвейерные методы, что позволяет лифт произвести очень быстро, с контролем качества, бережливым расходом материалов.

И наша продукция уже имеет достаточно высокую степень локализации. В зависимости от комплектации лифта используется от 75% до 90% российских компонентов. Это гораздо выше, чем на современных российских автомобильных заводах. Однако есть часть компонентов, которые все еще импортируются, и нашей задачей сегодня является локализация этих компонентов в России либо на своем производстве, либо на способных на это других предприятиях. В частности, это касается микроэлектроники, частотных приводов или частотных преобразователей, некоторых систем безопасности лифтов.

— А какие цели у локализации? Снизить риски, связанные с нестабильным импортом, или улучшение себестоимости?

— Здесь преследуется сразу несколько задач. Самая главная, фундаментальная цель состоит в том, чтобы повысить технологическую устойчивость лифтовой отрасли России. Сделать так, чтобы мы меньше зависели от импорта, геополитических рисков, колебаний валютных курсов.

Например, частотные преобразователи стали уже стандартом для российской лифтовой отрасли. Даже в проектах замены старого лифтового фонда устанавливаются лифты с частотными преобразователями. Этот компонент дает плавный пуск, плавное торможение, то есть комфорт для пассажиров, а также обеспечивает высокую точность остановки — в пределах 3 мм между полом кабины и порогом шахты, а это вопрос безопасности. Частотный привод позволяет экономить электроэнергию, которая расходуется в зависимости от загрузки лифта. Однако несмотря на то что оборудование стало стандартом для отрасли, все частотные преобразователи импортируются. И, конечно, мы должны реализовать проект, позволяющий этот импорт заместить.

METEOR Lift уже занялся этим проектом. Компания выиграла открытый конкурс Министерства промышленности и торговли РФ по локализации частотного преобразователя в России. Весь проект оценивается в 143 млн руб. Две трети из этой суммы финансируется министерством, одна треть — METEOR Lift. Запуск производства планируется через три года. Разработка ведется с компанией «Итэлма», одним из самых успешных и передовых предприятий российской электротехнической промышленности.

И когда мы локализуем частотные преобразователи, это будет полезно не только для нашей компании, но и для российской лифтовой отрасли в целом, которая станет более независимой от международных поставок. Второй важный момент — создание новых рабочих мест. И третий вопрос — себестоимость, так как не нужно будет тратить средства на международную логистику. В итоге российские пользователи лифтов и общество в целом только выиграют.

— Как прошедший ребрендинг компании восприняли партнеры и клиенты, рынок в целом?

— Мы считаем, что ребрендинг прошел успешно. Провели для этого несколько коммуникационных кампаний. Официально о ребрендинге объявили в январе, подробно на заводе в Санкт-Петербурге рассказав о новом названии METEOR Lift. Оно получилось звучным, красивым, запоминающимся и нравится нашим партнерам и потребителям. Метеор — то явление, ради которого человек поднимал взгляд к небу. Это и скорость производства лифтов, и скорость реакции компаний на запросы заказчиков. И успешность ребрендинга доказывается тем объемом заказов, который мы получаем от клиентов. Как я уже говорил, впервые за долгое время наш завод вышел на круглосуточный режим работы, а число заказов приближается к историческому рекорду.

— Кроме роста числа заказов замечаете ли какое-то изменение в спросе на лифты и какие ниши могут быть перспективными?

— Прежде всего надо отметить, что, по данным Росстата, в первом квартале этого года было произведено примерно на 5% больше лифтов, чем годом ранее. Это хороший сигнал того, что рынок восстанавливается, что вселяет оптимизм. Это означает загрузку производств, рабочих мест.

Если говорить про изменения потребительских предпочтений, можно выделить тренд на строительство все более высокоэтажных зданий. Это можно наблюдать в Москве, Екатеринбурге, частично — в Санкт-Петербурге. И это предполагает применение лифтов с более высокой скоростью. Сегодня большинство российских производителей выпускают лифты со скоростью до 1,6 м в секунду. И пока в России нет качественных лифтов со скоростью 2,5 м в секунду и выше — 4–6 м в секунду. Это перспективное направление, и METEOR Lift уже занимается освоением производства лифтов со скоростью 2,5 м в секунду, а затем планируется увеличить скорость примерно до 5 м в секунду.

Так как потребность в таких лифтах уже существует, METEOR Lift подписала соглашение о стратегическом партнерстве с одной из ведущих лифтовых компаний КНР — Xizi Elevator Company. Это одна из крупнейших компаний Китая в лифтовой отрасли, и мы договорились о поставках в Россию всей продуктовой линейки, в том числе высокоскоростных лифтов до 7 метров в секунду, эскалаторных систем, траволаторов. Мы стали эксклюзивным партнером Xizi в России и будем сейчас сопровождать эти системы в части монтажа и сервисного обслуживания. И уже сейчас готовы предложить полную гамму продуктов для любого сегмента рынка: от экономкласса до премиального.

Лифтовое оборудование, конечно, очень сложное техническое оборудование. Это, по сути, конструктор, который недостаточно просто перевезти через границу и предоставить заказчику. Это оборудование нужно смонтировать согласно инструкции завода-производителя, проконтролировать качество монтажа, выполнить наладку, запуск в эксплуатацию и дальнейшее техническое сопровождение, что требует экспертизы и наличия оригинальных запасных частей.

— А за счет чего может быть увеличена скорость лифтов?

— Скоростные лифты — особое направление, и чтобы лифт ехал быстро, качественно и безопасно, применяется ряд модифицированных систем. Мощность оборудования должна быть пропорционально выше. Применяются лебедки большей мощностью, более жесткий каркас кабин, ведь, как правило, скоростные лифты сочетают в себе и большую грузоподъемность. Применяются также другие системы удерживания кабины на направляющих, другие, более высокоскоростные дверные системы, используется механизм предварительного открытия дверей — в момент доводки кабины до точной остановки. Конечно, применяются другие системы безопасности, модифицированные под более высокую скорость. Устанавливаются обтекатели на крыши кабины, чтобы снизить аэродинамическое сопротивление, системы шумоизоляции, сами кабины делаются больше и выше.

Высокоскоростные лифты обычно устанавливаются в небоскребах, которые, как правило, имеют различные зоны: офисную, жилую, торговую. Трафик этажей может быть разным. И в таких объектах применяются системы управления пассажиропотоками, когда пользователь подходит к терминалу, выбирает нужный этаж, система оценивает загрузку кабин, направление движение и с учетом предыдущих вызовов назначает пассажиру определенную кабину под определенный этаж. Бывают и системы двухпалубных лифтов, когда две кабины в одной шахте соединены друг с другом и одна кабина обслуживает четные этажи, а другая — нечетные. Если пассажиру требуется попасть на четный этаж, система может его направить на эскалатор, чтобы подняться на второй этаж, и уже на втором этаже он зайдет в свою кабину.

— Эксперты в 2022 году очень позитивно смотрели на потенциал бизнеса по производству лифтов в том числе из-за ухода с рынка части иностранных брендов. Вы не оценивали, какая доля рынка могла освободиться? Или это только ниша высокоскоростных лифтов?

— Лифты скоростью до 1,6 м в секунду, которые сейчас могут выпускать российские производители, обеспечивают около 90% рынка. Остальное — лифты специальных исполнений, в том числе высокоскоростные, а также эскалаторы и траволаторы. Как правило, эскалаторы и траволаторы импортные, в частности привозятся из КНР. Да, какие-то производители ушли из России, но появляются возможности поставок новых продуктов, таких как Xizi, которые способны заместить ушедших.

— Помимо развития высокоскоростного оборудования какие-то есть у вас еще планы расширения модельного ряда?

— Освоение новых видов продукции в России всегда было для нас стратегической целью. За прошедшие десять лет мы локализовали множество компонентов. Это двери — самый массовый элемент лифтов, который сейчас выпускается на нашем заводе в Санкт-Петербурге. Мы освоили здесь производство лифтов без машинного помещения. Это семейство сейчас называется Meteor Evo. Мы освоили инновационный дизайн Select — Natural и Modern, разработанный совместно с подразделением известного международного дизайнерского бюро. И сегодня это наш флагманский дизайн.

Самая последняя разработка — лифты грузоподъемностью до 2 тыс. кг. Эта модель была запущена в октябре прошлого года, называется Meteor Evo Grand. И это тоже пример импортозамещения. Лифты такого класса, грузоподъемностью на 26 пассажиров, с таким уровнем качества ранее в России массового не производились. Уже получили заказы на такие модели. Планируем осваивать новые виды дизайна, останавливаться на достигнутом не собираемся и хотим представить рынку новые разработки уже в ближайшее время.

В структуре METEOR Lift создано одноименное научно-производственное предприятие (НПП «Метеор Лифт») — это, по сути, наш R&D-центр по разработке и освоению новых видов продукции. Перед нами сейчас стоит много задач. В планах — освоить производство в России таких систем, как безредукторные лебедки, платы управления лифтом, уже называвшиеся ранее частотные приводы, дверные системы и многое другое. В перспективе также рассматриваем локализацию эскалаторных систем в России.

— А какие могут быть новые идеи в дизайне?

— Мы сейчас работаем над создание нового варианта или даже целой группы дизайнов с одним из ведущих российских дизайнерских бюро — государственным научным центром РФ ФГУП НАМИ. Хотим создать новое поколение дизайна с новыми инженерными и визуальными решениями, применением новых видов материалов. Это должен быть дизайн нового поколения для бренда METEOR Lift, чтобы сделать лифт еще одной уютной комнатой в здании.

— Уже задумались о расширении текущих мощностей, если те уже загружены максимально?

— Мы сейчас планируем увеличить производственную мощность с текущих 10 тыс. лифтов в год до 15 тыс. Видим по спросу, особенно в пиковый сезон, что эти дополнительные мощности были бы для нас полезны. В наших планах — реализовать проект по расширению мощностей в Санкт-Петербурге без увеличения площади завода. Есть резервные площади, которые получили за счет трансформационных проектов и планирования линий согласно бережливому производству.

— Как искали сотрудников в новый R&D-центр? Обучали собственных или привлекали со стороны?

— В нашей компании уже был инженерный центр, а R&D-центр позволит усилить инженерно-технологический состав. В какой-то момент так получилось, что количество инженерных проектов и задач, которые мы ставим, оказалось больше нашей пропускной способности по инженерным разработкам. Мы сейчас привлекаем лучшие кадры из российской отрасли, из других областей машиностроения. Сейчас у нас инженерно-технологически штат включает около 50 человек и планируем это число увеличивать. С момента перехода в холдинг S8 Capital у нас в целом выросло число рабочих мест. Ранее в компании работало около 2 тыс. сотрудников, включая специалистов, занимающихся обслуживанием, монтажом, рабочих двух наших заводов, административных управленцев и инженеров. А теперь штат вырос примерно на 10%, и мы еще принимаем новые кадры. В том числе за счет расширения бизнеса, объемов производства. Активно набираем рабочих на наш завод в Санкт-Петербург на дополнительные смены, и увеличиваем штат специалистов сервисных центров.

— Какие цели ставите на ближайшее время и каким видите желаемое положение, долю METEOR Lift на российском рынке?

— Долю сложно измерить. Данные по российскому рынку разнятся, только получили данные о количестве смонтированных лифтов в прошлом году. Динамика была немного отрицательной, но не драматично. Мы ведь оцениваем рынок по количеству смонтированных лифтов. Мы же ставим перед собой цель остаться компанией номер один на российском рынке, компанией полного цикла, обеспечивающей бесперебойную работу лифтов, чтобы жителям домов не приходилось ожидать ремонта, ходить пешком. Другие задачи — сохранить и даже улучшить качество, а также освоить новые виды продукции.

Наш перспективный стратегический проект — повышение уровня цифровизации лифтовой отрасли. Мы хотим внедрить новые системы телеметрии, сбор данных в удаленном формате с помощью датчиков и камер, создать единую цифровую диспетчерскую, где данные будут анализироваться и с помощью специальных программ будет оцениваться вероятность выхода из строя того или иного элемента. Это позволит производить превентивное обслуживание, заменять элемент планово, чтобы это не стало сюрпризом для пользователей и лифт не простаивал. А ремонт стал плановым и управляемым.

— Что будет определять развитие лифтовой отрасли России в ближайшее время?

— Развитие отрасли, конечно, будет зависеть от темпов нового строительства и обновления лифтового парка. По оценкам, около 100 тыс. лифтов в России подлежит замене в силу возраста. Если этому направлению будет уделяться достаточно внимания, это позволит загрузить лифтовые предприятия, а также всех поставщиков, которые нас окружают. Импортозамещение станет ключевым элементом лифтовой отрасли и повышения безопасности систем вертикального транспорта для пассажиров.

Интервью взял Антон Степанов