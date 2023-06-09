Премьер Польши не выдворяет посла России из-за опасений ответных мер

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что он часто думает о выдворении российского посла в Польше. Он заявил, что российского посла все еще не выслали только потому, что в этом случае Россия приняла бы ответные меры. Работу посольства Польши в Москве Матеуш Моравецкий назвал важной, потому что оно помогает полякам, проживающим в России.

«Одна часть сердца подсказывает как можно быстрее выдворить посла России. Половина меня считает, что мы должны так сделать. Но также дипломаты меня убеждают, чтобы этого пока не делать, так как сразу наступит ответ и мы не будем в состоянии помогать полякам, которые находятся в России»,— сказал Матеуш Моравецкий на пресс-конференции (цитата по MSN).

Как отметил Матеуш Моравецкий, в случае высылки российского посла ликвидировано диппредставительство Польши в Москве было бы сразу ликвидировано. «Это площадка, которая помогает полякам, живущим в России»,— отметил премьер.

Ранее сегодня МИД Исландии объявил о закрытии посольства в Москве с 1 августа. В МИД Исландии объяснили такое решение низким уровнем культурных и политических отношений с Россией. Работу посольства в Москве там сочли неоправданной.

В марте 2022 года Польша выслала 45 российских дипломатов. Их заподозрили в шпионаже. Россия внесла Польшу в список недружественных стран, а также выслала из страны десятки польских дипломатов и консульских работников.

Анастасия Ларина