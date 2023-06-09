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Коммерсантъ FM
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«1С-Битрикс» отрицает информацию о работе с некоторыми компаниями с утекшими данными

Не все веб-проекты компаний, чьи данные утекли в июне в интернет, работают на системах управления контентом веб-проекта (CMS) от «1С-Битрикс», сообщили ТАСС в пресс-службе компании. Проекты «Буквоед», «Едим дома», «Леруа Мерлен», «Ашан» и Gloria Jeans на CMS не работают, уточнили в «1С-Битрикс».

Там подтвердили, что компании «Твой дом», «Твое», «Аскона» и Book24 используют CMS от «1С-Битрикс». Для того, чтобы избежать утечек данных, необходимо вовремя обновлять CMS, отметили в «1С-Битрикс».

Ранее в интернет выложили клиентские базы гипермаркетов «Ашан» и «Твой дом», а также сети Gloria Jeans, содержащие имена, номера телефонов и адреса доставки товаров. Точкой входа для злоумышленника могла стать уязвимость в системе для создания веб-проектов от разработчика «1C-Битрикс», полагают эксперты. Система в конце мая подверглась кибератаке.

Помимо CMS «1С-Битрикс: Управление сайтом» компания также разработала сервис «Битрикс24». Всего у «1С-Битрикс» более 180 тыс. веб-проектов.

Подробнее читайте в публикации «Ъ» «Хакеры пошли по магазинам».

Мария Федотова

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