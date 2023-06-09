Клиенты Сбера на Кубани и в Адыгее оформили ипотеку на 89 млрд рублей

В мае 2023 года в Сбере был зафиксирован рекордный спрос на ипотеку. По данным Домклик, в этом месяце было подано в среднем 19 тыс. заявок в день.

По сравнению с прошлым годом этот показатель вырос более чем в два раза. С января 2023 года среднедневное количество заявок на жилищные кредиты выросло на 27%.

Больше всего жилищных кредитов в мае выдано в Москве (на 35,1 млрд руб.), Московской области (на 33,8 млрд руб.), Краснодарском крае (на 21,6 млрд руб.), Санкт-Петербурге (на 20,4 млрд руб.) и Тюменской области (на 18,4 млрд руб.). Наибольшим спросом у россиян по-прежнему пользуется вторичное жилье (доля в выдачах — 61%), на втором месте — новостройки (33%).

Татьяна Сергиенко, Управляющий Краснодарским отделением Сбербанка: «Исследование еще раз подтвердило, что Кубань остается лидером по объему ипотечного кредитования в стране за пределами московской агломерации. В Краснодарском крае и Адыгее по итогам первых пяти месяцев 2023 года клиенты Сбера уже оформили жилищных займов почти на 89 млрд руб. Объем ипотечного портфеля в двух регионах на 1 июня 2023 года приблизился к 400 млрд руб. Отмечу, что весной мы также фиксировали высокий спрос практически на все ипотечные продукты: как на первичном, так и на вторичном рынке. И традиционно в преддверии отпускного сезона был заметный рост числа сделок купли-продажи и на частные домовладения в городской черте, в небольших населенных пунктах и вдоль всего Черноморского побережья в популярных туристических локациях».

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