Балки на мосту через реку Большая Сарапулка в Удмуртии не заменили из-за загруженности заводов

Мост, расположенный на реке Большая Сарапулка в Удмуртии, не отремонтировали из-за загруженности заводов. Сложности возникли на этапе выпуска балок. Об этом рассказал журналистам министр транспорта и дорожного хозяйства республики Алексей Горбачев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии

В частности, впервые в России в прошлом году запустили программу «Ремонт искусственных сооружений», в результате чего вся страна обратилась на производящие мостовые балки заводы. «И как раз по Сарапульскому мосту, график выхода балок с завода был в ноябре 2022, а у нас к этому сроку уже мост должен был стоять»,— рассказал господин Горбачев.

Напомним, контракт с предыдущим подрядчиком, который должен был провести капитальный ремонт моста, расторгли в феврале 2023 года. Причиной стал срывы сроков работ на мосту. На исполнителя готовили иски в суд для взыскания штрафов и пеней.