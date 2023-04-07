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обновлено 08:39

В Удмуртии подают в суд на подрядчика за срыв контракта на ремонт моста через реку Большая Сарапулка

В Удмуртии заключили контракт на продолжение капитального ремонта моста через реку Большая Сарапулка. Выполнением работ займется подрядная организация «Ренстрой», сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии

По словам министра транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии Алексея Горбачева, подрядчик принял обязательство завершить работы к 1 июля. Жителей региона просят отнестись с пониманием к возникшей ситуации.

«Делаем все возможное, чтобы как можно скорее завершить ремонт моста. На предыдущего исполнителя, не справившегося с контрактом, готовим иски в суд для взыскания штрафов и пеней»,— отметил господин Горбачев.

Напомним, контракт с предыдущим подрядчиком был расторгнут в феврале 2023 года. Причиной стал срывы сроков работ на мосту.

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