Суд отказал в иске компании «Просто космос» к петербургскому издательству

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области отказал в иске московской компании ООО «Просто космос», обвинившей петербургское издательство ООО «Питер класс» (входит в структуру ИД «Питер») в нарушении авторских прав.

Как пишет 9 июня «Деловой Петербург», несколько лет назад компания, осуществляющая деятельность в области туризма, связанного с космической тематикой, зарегистрировала права на бренд «Просто космос». Причиной для подачи искового заявления стала вышедшая в петербургском издательстве книга «Просто космос! Экспедиция на МКС с настоящим космонавтом» авторства летчика-космонавта Юрия Усачева. Истец посчитал, что в названии произведения использован принадлежащий ему бренд «Просто космос». Компания просила суд взыскать с ответчика 6 млн рублей в виде компенсации.

Ведущий юрист Intellect Анастасия Герман, которую цитирует издание, пояснила, что название книги является цельным обозначением, поэтому оно не определяет оригинальное значение. «Данная ситуация говорит о том, что товарный знак "Просто космос" не сходен с названием книги»,— уточнила госпожа Герман.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что Мариинский театр в Петербурге обвинили в нарушении авторских прав на либретто балета.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте