Беспилотник упал на офисное здание в Белгороде, обошлось без пострадавших

Беспилотный летательный аппарат упал на офисное здание в Белгороде, сообщил региональный оперативный штаб. Как сообщил губернатор Вячеслав Гладков, пострадавших нет.

Глава региона уточнил, что детонации не произошло, но сам беспилотник загорелся, и его уже потушили. «Есть незначительные разрушения крыши и котельной. Также осколками повреждены два автомобиля»,- рассказал губернатор. На месте ЧП уже находятся оперативные службы.

О последствия других атак БПЛА на регион читайте в материале «Ъ-Черноземье».

Владимир Зоркий