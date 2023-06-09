Более 230 единиц боеприпасов выпущены по Белгородской области за 8 июня

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков уточнил информацию о нанесенных вооруженными силами Украины ударах по региону за 8 июня. Так, за сутки по российскому субъекту было выпущено всего более 230 единиц различного вооружения, ранения получили четверо граждан.

В частности, в Белгородском районе из артиллерии обстреляны села Красный Хутор и Журавлевка – на каждое пришлось по пять прилетов. В результате работы ПВО в поселке Разумное осколками повреждены восемь частных домовладений, окна в одной квартире многоквартирного дома, спортивный объект и 19 автомобилей.

В Борисовском районе под минометный обстрел попал хутор Лозовая Рудка.

По Волоконовскому району за прошедшие сутки выпустили шесть снарядов, из них два пришлись на хутор Старый, четыре – в сторону села Тишанка. «Били из миномета и артиллерии»,- отметили в оперштабе.

В Грайворонском районе десять минометных снарядов выпущено по окрестностям хутора Байрак. Кроме того, девять раз из миномета били по селу Новостроевка-Вторая. Повреждено производственное здание – пробита крыша, выбиты окна, повреждены пристройка и два трактора, сети газо- и электроснабжения.

В Краснояружском районе дрон-камикадзе совершил попытку атаковать инфраструктурный объект в окрестностях села Староселье. На окраине села Вязовое атаковали четыре БПЛА, один из которых удалось сбить, а три упали сами. В результате мужчина получил осколочные ранения, но сам прибыл в больницу.

По Шебекинскому городскому округу была выпущено 195 единиц различных боеприпасов, зафиксировано шесть сбросов взрывных устройств с БПЛА. Есть трое пострадавших: мужчина с осколочными ранениями нижних конечностей и подмышечной области; мужчина с осколочными ранениями стопы, предплечья и спины и мужчина с открытой раной грудной клетки. Всех доставили в больницы. В самом Шебекино удары наносились по жилым массивам и промзоне. Количество поврежденных домовладений и автомобилей уточняется. По селу Зиборовка выпущено девять артиллерийских снарядов. По поселку Новая Таволжанка били снарядами «Града» – зафиксировано десять прилетов. По хуторам Мухин и Калинский выпущено 13 и два минометных снарядов соответственно.

О том, что сегодня происходит в регионе в результате СВО, смотрите в хронике «Ъ-Черноземье».

Владимир Зоркий