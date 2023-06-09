Следствие нашло в Липецке подозреваемого в убийстве женщины в Петербурге в 1992 году

ГСУ Следственного комитета России (СКР) по Санкт-Петербургу объявило о задержании подозреваемого по уголовному делу об убийстве, заведенному в 1992 году. Тогда следователи искали виновного в смерти 35-летней женщины, выпавшей в окно многоэтажки на Московском проспекте. Подозреваемым оказался ее бывший сожитель, проживавший в Липецке.

«Установлено, что в ноябре 1992 года сожитель женщины, будучи в состоянии алкогольного опьянения, находясь в помещении общежития по вышеуказанному адресу, в ходе ссоры жестоко избил ее, после чего вытолкнул из окна 6-го этажа общежития. От полученных телесных повреждений женщина скончалась на месте происшествия»,— рассказали в пресс-службе СКР.

Сам задержанный полностью признал вину на допросе. В ближайшее время ему предъявят обвинение по статье об убийстве еще уголовного кодекса РСФРС.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что двух мигрантов задержали по подозрению в удержании знакомого в квартире в Петербурге.

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