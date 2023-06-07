Двух мигрантов задержали по подозрению в удержании знакомого в квартире в Петербурге

Полиция и сотрудники Следственный комитет Санкт-Петербурга задержали двоих граждан ближнего зарубежья, заперших в квартире на Лифляндской улице своего знакомого. Решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения и предъявлении обвинения.

Как сообщила пресс-служба СК по городу, инцидент произошел еще 5 июня. Подозреваемые, находясь в квартире со знакомым мужчиной 1967 года рождения, избили его и незаконно удерживали в жилище, связав руки и ноги. Полиция освободила пленника только спустя сутки, получив заявление о розыске от родственников мужчины. Причины такого поступка задержанных неизвестны.

«Проводится комплекс мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств произошедшего, в том числе на установление возможных соучастников преступления, а также на выявление аналогичных эпизодов преступной деятельности. Расследование уголовного дела продолжается»,— говорится в сообщении.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Петербурге задержали белоруса, разыскиваемого Минском за критику Лукашенко.

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