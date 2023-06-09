АЕБ: увеличить инвестиции в России готовы 17% опрошенных европейских компаний

Большинство опрошенных Ассоциацией европейского бизнеса (АЕБ) компаний из Европы — 39% — намерены оставить инвестиции в России без изменений. 38% планируют их снизить, еще 7% респондентов затруднились ответить. Увеличить свои инвестиции в РФ в этом году готовы 17% опрошенных европейских компаний, говорится в исследовании АЕБ, на которое обратил внимание Forbes.

Опрос был проведен среди 93 компаний в апреле—мае.

В 2021 году увеличить инвестиции были готовы большинство опрошенных АЕБ компаний — 45%. В 2022 году это количество упало до 7%. Снизить инвестиции в 2021 году собирались 14% компаний, в 2022 году — 70%. В 2021 году оставить без изменений инвестиции планировали 37% опрошенных компаний, в 2022 году — 20%. По данным экономистов из бизнес-школы IMD, из России ушли 8,3% компаний из Евросоюза.

Самыми существенным препятствиями для работы компаний на российском рынке стали ограничения, связанные с санкциями и ответными контрмерами, следует из исследования АЕБ. По ее данным, от западных санкций пострадало 70% компаний в этом году, от ответных мер — 45%.

После начала военной операции многие известные бренды покинули российский рынок или приостановили работу в РФ.

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Мария Федотова