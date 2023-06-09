Акционеры «МРСК Урала» решили сменить юридическое название компании на «Россети Урал»

Акционеры ОАО «МРСК Урала» (входит в ГК «Россети») на годовом собрании приняли решение о смене фирменного наименования компании на ПАО «Россети Урал». Изменения вступят в силу после получения согласия Минюста РФ.

Кворум по данному вопросу составил 86,9%. За изменение названия и включение в него слова, производного от официального наименования «Российская Федерация» или «Россия», проголосовали 75,9 млрд акционеров (99,9%), против — 0, воздержались — 22,9 млн (0,03%).

Напомним, что в публичном пространстве ОАО «МРСК Урала» с июня 2019 года начал использоваться бренд «Россети Урал». Решение было связано с новой единой бренд-архитектурой «Россетей», которую холдинг представил на ПМЭФ-2019. Юридически компания оставалась ОАО «МРСК Урала» — менялась только визуальная составляющая.

Диана Сунагатуллина

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