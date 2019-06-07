МРСК Урала проведет ребрендинг

МРСК Урала сменит бренд на «Россети-Урал», сообщили в пресс-службе организации. Это связано с новой единой бренд-архитектурой «Россетей», которую холдинг представил сегодня на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2019). «С июня все компании магистрального и распределительного электросетевого комплекса в корпоративных и маркетинговых коммуникациях, а также на всех носителях фирменного стиля будут использовать новое название, содержащее торговый знак “Россети” и региональную или функциональную привязку»,— пояснили в пресс-службе. Юридически компания остается ОАО «МРСК Урала», меняется только визуальная составляющая.

По словам главы компании «Россети» Павла Ливинского, ребрендинг необходим для унификации многочисленных подразделений компании по стране. «Это естественный и логичный шаг на пути развития холдинга. Для потребителей из разных уголков нашей страны важно понимать, какая компания несет перед ними ответственность за надежное и качественное электроснабжение. Очевидно, что имя у этой компании должно быть одинаковое по всей стране»,— подчеркнул он.

Уточняется, что фирменные элементы сетевой компании будут заменяться поэтапно по мере окончания сроков их эксплуатации и амортизации. Бюджет компании увеличен не будет, затраты на ребрендинг не превысят рамки утвержденных бизнес-планов.

ОАО «МРСК Урала и Волги» было создано 24 февраля 2005 года и включало 15 региональных сетевых компаний (РСК). В 2007 году совет директоров РАО ЕЭС выделил 10 РСК из «МРСК Урала и Волги» в новый холдинг «МРСК Волги», Тюменьэнерго стала отдельной компанией. В связи с этим компания была переименована в ОАО «МРСК Урала». Она осуществляет распределение электроэнергии на территории Свердловской, Челябинской областей и Пермского края.

ПАО «Россети» управляет 2,35 млн км линий электропередачи, 507 тыс. подстанций трансформаторной мощностью более 792 ГВА. Включает 35 дочерних и зависимых обществ. 88,04% уставного капитала принадлежат Федеральному агентству по управлению госимуществом РФ. В 2018 году полезный отпуск электроэнергии потребителям составил 761,5 млрд кВт•ч.

Анна Лапина