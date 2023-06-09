Суд отказался восстанавливать в должности экс-директора Ленинградского зоопарка Ирину Скибу

Петроградский районный суд Санкт-Петербурга отказался восстанавливать в должности экс-директора Ленинградского зоопарка Ирину Скибу и выплачивать ей денежную компенсацию, пишет 9 июня «Фонтанка» из зала суда.

Иск был подан в отношении комитета культуры. Защита ведомства просила отказать госпоже Скибе в восстановлении на работе и в выплате компенсации. Они утверждают, что женщина была уволена по нейтральным причинам, которые не связаны выявленными нарушениями в зоопарке. В комитете считают, что экс-директор с целью отсрочить увольнение оформляла больничные.

Ирина Скиба просила в суде выплатить ей 1 млн 316 тыс. руб. компенсации за те полгода, что она не могла работать. Кроме того, она просила еще 100 тыс. руб. за моральный вред. Однако суд отказал ей во всей выплатах.

Отметим, что госпожа Скиба заявила о вмешательстве комитета о культуре в ее лечение: «Я боялась, что меня из больницы выпишут, а я хотела вылечиться. Я сама передвигаться по улице не могла, у меня был инсульт». При этом сам комитет говорит, что экс-директор рассказала о болезни после того, как ее хотели уведомить о факте увольнения. По их данным, первый больничный она получила в день, когда ей сообщили о снятии с должности. В комитете также добавили, что Ирина Скиба открыла больничный без врачебного осмотра.

Напомним, что аудиторы контрольно-счетной палаты обнаружили многочисленные нарушения в Ленинградском зоопарке в ходе проверки. Выяснилось, что бывший директор Ирина Скиба заключила и оплатила более 280 фиктивных договоров гражданско-правового характера с 52 людьми, которые дублировали должностные обязанности работников зоопарка. Некоторые сотрудники были оформлены сразу на три-четыре должности.

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