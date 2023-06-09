В Курганской области два человека отравились суррогатным сидром

На этой неделе в Курганской области выявили два случая отравления опасным суррогатным сидром, изготовленным в Самарской области. Об этом сообщают в региональном управлении Роспотребнадзора.

Алкогольной продукцией отравились жительница Шумихи и житель Шадринска. Оба попали в больницу. Шадринец находится в реанимации в состоянии средней степени тяжести.

По сведениям УМВД по Курганской области, всего в регионе изъяли более 20 тыс. л суррогатного алкоголя. Опасную продукцию обнаружили на складах и в магазинах в Шумихинском, Макушинском, Щучанском, Каргапольском, Куртамышском, Шадринском и Юргамышском округах.

Всего в России суррогатным алкоголем под маркой «Мистер Сидр» отравился 101 человек, из них 31 погиб. В пробах спиртного нашли примеси этилбутирата и метанола. Слабоалкогольный напиток изготавливала компания «Анди» на частном пивоваренном заводе «Варка» в Самарской области.

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