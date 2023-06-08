Из Пулково запустили дополнительные рейсы в Сургут

Из аэропорта Пулково в Санкт-Петербурге запустили дополнительные рейсы в Сургут. Частота полетов составит 10 раз в неделю, сообщили 7 июня в пресс-службе Воздушных Ворот Северной Столицы.

Новые полеты будет выполнять авиакомпания «Россия». Дополнительные рейсы будут курсировать по средам, пятницам и воскресеньям.

Первый допрейс отправился в среду, 7 июня. Вылеты из Петербурга будут проходить в 11:15, прилет в Сургут — в 16:40. Вылет в обратную сторону будет проходить в 17:35, прилет — в 19:05. Осуществляться полеты будут на SU/FV6443 и SU/FV6444.

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