16 млн рублей направят в Можгу для ремонта коммунальных сетей

Можге выделят 16 млн руб. для проведения работ по ремонту коммунальных сетей, рассказал министр строительства, ЖКХ и энергетики Удмуртии Ришат Ибрагимов. При этом город входит в категорию населенных пунктов, за которыми ведется тщательное наблюдение из-за возникавших коммунальных аварий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Кроме того, следят за ситуацией в Ижевске и Сарапуле. В эти города направят 36 и 26 млн руб. соответственно. Деньги также пойдут на ремонт сетей тепло- и водоснабжения. Всего на эти цели в районы направят 263 мл руб.

В рамках работ запланирован ремонт четырех ЦТП, приобретение запорной арматуры, замена 70 котлов и насосов на скважинах, а также ремонт 34 км сетей, 16 скважин и более 20 колодцев. Удмуртия также попала в программу по ремонту и модернизации ЖКХ, благодаря который пройдет ремонт сетей в 2023 и 2024 годах. Это позволит сократить аварийность на 12%.

Напомним, в январе в Можге произошло аварийное отключение на котельной №12. Подача тепла была прекращена в 79 многоквартирных домах, в которых проживают 11,6 тыс. человек, а также 12 социально-значимых объектах. Население Можги составляет порядка 44 тыс. человек. По факту аварии на системах теплоснабжения Можги возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность).