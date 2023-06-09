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В Нязепетровском районе сменился начальник отдела полиции

Начальником отдела МВД России по Нязепетровскому району назначен Михаил Брагин. Личному составу его представил руководитель полицейского главка Михаил Скоков, сообщают в региональном ведомстве.

Майор полиции Михаил Брагин служит в органах правопорядка 18 лет. Начинал карьеру с должности участкового. До назначения занимал пост заместителя начальника отдела МВД по Нязепетровскому району.

«Новый руководитель зарекомендовал себя с положительной стороны, коллектив знает его морально-деловые качества, знаком с его требованиям. Михаил Николаевич долгое время проработал в органах внутренних дел, сумел выработать опыт, который поможет ему на руководящей должности», — отметил начальник ГУ МВД по Челябинской области Михаил Скоков.

Предыдущий руководитель ОМВД по Нязепетровскому району Артем Лукин возглавил отдел полиции «Кыштымский».

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