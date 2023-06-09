Назначен новый начальник отдела полиции в Кыштыме

Начальником межмуниципального отдела МВД России «Кыштымский» назначен подполковник полиции Артем Лукин. Нового руководителя коллективу представил глава ГУ МВД по Челябинской области Михаил Скоков, сообщает пресс-служба регионального главка.

Артем Лукин служит в органах внутренних лет почти 16 лет. Работал в подразделениях Госавтоинспекции, патрульно-постовой службы и на оперативных должностях. С февраля 2020 года руководил отделом МВД России по Нязепетровскому району.

Михаил Скоков, представляя нового руководителя в Кыштыме, отметил, что Артем Лукин хоть и молодой, но эффективный руководитель, который за годы службы зарекомендовал себя с положительной стороны и приобрел необходимый опыт для руководства более крупным подразделением. «Новому руководителю предстоит изучить возможности каждого сотрудника, постараться сохранить рабочий коллектив. К нуждам личного состава относиться с пониманием, внутри подразделения обеспечивать порядок и дисциплину. Проявлять заботу о личном составе, создавать комфортные условия несения службы»,– напутствовал начальника Кыштымского отдела глава полицейского главка.

По результатам рабочей поездки в Кыштым Михаил Скоков поручил подчиненным проработать вопрос увеличения штатной численности местного отдела полиции. Такое предложение поступило от кыштымских депутатов.

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