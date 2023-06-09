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Коммерсантъ FM
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На судоремонтных заводах Норвегии задержаны шесть российских рыбопромысловых судов

Шесть российских рыбопромысловых судов удерживаются на норвежских судоремонтных заводах, сообщил глава Росрыболовства Илья Шестаков на встрече с губернатором Мурманской области Андреем Чибисом. По словам главы Росрыболовства, необходимо «быстро организовывать судоремонт» в Мурманске, но для этого нужно отремонтировать Мурманский рыбный порт.

«Те ограничения, которые норвежцы ввели, незаконные, по ремонту наших рыбопромысловых судов. Они просто сейчас удерживают даже шесть рыбопромысловых судов у себя на заводах. Мы надеемся, что разум возобладает, они отремонтируют и все-таки отпустят. Иначе это просто захват собственности»,— сообщил глава Росрыболовства.

Норвегия ввела запрет на вход в порты для российских судов в мае 2022 года. Исключением были рыболовецкие суда. С октября 2022 года российские суда могли швартоваться только в Ботсфьорде, Тромсё и Киркенесе. В мае 2023 года Норвегия ограничила возможность сходить на берег экипажам российских судов в портах Киркенес и Ботсфьорд.

Глава Росрыболовства заявил, что суда можно было бы ремонтировать в Мурманском рыбном порту, но для это необходимо провести инвентаризацию изъятого порта и модернизировать его в современный логистический хаб. К середине июля Росрыболовство и власти Мурманской области должны представить предложения в администрацию президента.

Мурманский рыбный порт, приватизированный в 2015 году, вновь перешел государству в октябре 2022 года. Как установила Федеральная антимонопольная служба, в 2015 году группа лиц вместе с иностранным инвестором установила контроль над портом. В ноябре 2019 года сотрудники ФСБ провели в акционерном обществе порта обыски.

Анастасия Ларина

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