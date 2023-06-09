Пермский балет отлили в бронзе

В Театральном сквере города Перми появилась новая скульптура – «Пермский балет». Бронзовое изваяние балерины, сидящей на кубе, было выполнено скульптором Еленой Симановой. Автором идеи и спонсором выступил Фора-Банк.

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8 июня в Театральном саду возле Театра оперы и балета имени Чайковского состоялось торжественное открытие скульптуры «Пермский балет».

Такой подарок городу Перми сделал Фора-Банк. Символично, что в этом году Пермь отмечает свой трехсотлетний юбилей, а банк переступил тридцатилетний рубеж своей деятельности.

Заместитель председателя Правления АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) Елена Оздоева на церемонии открытия отметила самобытность и неповторимость города Перми, который прежде всего известен как высокоразвитый экономической центр, где сосредоточена промышленность федерального значения.

«С другой стороны, что было особенно важно для нас, Пермь – это лидер культурной жизни России. Город, который внес огромный вклад в развитие не только культуры и искусства нашей страны, но и мирового искусства», – подчеркнула Елена Оздоева. Она заметила, что Пермский театр оперы и балета, Пермское хореографическое училище известны по всей стране. А такие имена, как Сергей Дягилев и Теодор Курентзис, прославляют город на весь мир. Поэтому в честь трехсотлетия Перми Фора-Банк решил воздать дань культурной составляющей города и подарить скульптуру балерины, которая символизирует красоту, изящество, талант и труд.

Глава города Перми Алексей Дёмкин подтвердил, что балет является брендом города, который известен далеко за его пределами. «Мне приятно, что понимание нашей культурной составляющей, нашего культурного кода поддерживается нашими социальными партнерами и арт-объект нашел свое достойное место», – отметил Алексей Дёмкин. Он предложил ввести в Перми новую традицию, чтобы выпускники хореографического училища на счастье терли балетные пуанты новой скульптуры перед сдачей экзаменов.

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Управляющий филиалом АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) Василий Шилов напомнил, что полноценная балетная труппа в Перми появилась в годы войны, после того как в Пермь перевезли Ленинградское хореографическое училище. «С тех пор Пермь немыслима без балета, и пермская труппа является одной из лучших в России и каждый год подтверждает свой высокий профессиональный статус», – сказал управляющий филиалом.

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Автор скульптуры – доцент кафедры скульптуры Уральского филиала Российской академии живописи, ваяния и зодчества (УФ РАЖВиЗ) Елена Симанова. Она рассказала, что работа представляет собой собирательный образ и призвана увековечить красоту балета. Скульптор призналась, что, хотя у скульптуры не было реального прототипа, для создания объекта она посещала репетиции солистки Пермского театра оперы и балета Ксении Барбашевой. Балерина вдохновила скульптора своей красотой и энергией, которую автор и хотела запечатлеть в бронзе. Выбор сюжета скульптуры не был случайным: массивный куб, на котором сидит балерина, подчеркивает хрупкость и тонкую грацию танцовщицы. Всего на работу над скульптурой понадобился год. В создании арт-объекта также принимали участие представители театра и хореографического училища, которые консультировали скульптора.

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Руководитель балетной труппы пермского театра Антон Пиманов отметил, что скульптура – прекрасный подарок всем поклонникам и любителям балета. «Балет – это лицо города. Поклонники едут к нам, чтобы посмотреть на наших артистов, и я верю, что эта скульптура станет одной из визитных карточек Перми», – подчеркнул Антон Пиманов.

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Директор ФКБП «Пермское государственное хореографическое училище» Дарья Соснина рассказала, что как раз за спиной скульптуры расположено училище. И именно по этой дорожке выпускницы училища переходят в театр. Поэтому размещение здесь такого объекта очень символично.

«Наш город входит в новое столетие. Понятно, что будут новые открытия в различных областях. Но все это невозможно без памяти, которую олицетворяет пермский балет. Без той основы, которая делает наш город уникальным. Очень горжусь тем, что живу в городе, в котором ценят не только перспективы, но и помнят то, что является основой», – прокомментировала появление нового арт-объекта член Совета директоров ПАО «Метафракс» Наталья Старцева.

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АКБ «ФОРА-БАНК» (АО)