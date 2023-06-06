Чиновника заподозрили в растрате

Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего руководителя департамента градостроительства Самары Сергея Шанова. Его обвиняют в пяти эпизодах злоупотребления должностными полномочиями и одном эпизоде растраты. Общая сумма причиненного экс-чиновником ущерба бюджету Самары оценивается более чем в 665 тыс. руб. В уголовном деле речь идет о служебной командировке главы городского департамента в Дубай на восемь дней для участия в образовательном проекте. После возвращения в Россию Сергей Шанов предоставил документы, по которым из городского бюджета ему возместили расходы на сумму более 130 тыс. руб., из которых 17 тыс. руб. были возмещены незаконно, установило следствие. Кроме того, по данным правоохранителей, чиновник утвердил на новую должность свою знакомую и выплачивал ей из бюджета «необоснованные премии».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Департамент градостроительства г. о. Самара Фото: Департамент градостроительства г. о. Самара

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего руководителя департамента градостроительства Самары Сергея Шанова. Его подозревают в пяти эпизодах злоупотребления должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ) и одном эпизоде растраты (ч. 3 ст. 160 УК РФ). Общая сумма причиненного Сергеем Шановым ущерба бюджету Самары составила более 665 тыс. руб., считают правоохранители. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

В уголовном деле речь идет о служебной командировке главы городского департамента градостроительства в 2021 году в Объединенные Арабские Эмираты на восемь дней для участия в образовательном проекте. После возвращения в Россию Сергей Шанов предоставил документы, по которым из городского бюджета ему возместили траты на сумму более 130 тыс. руб. В частности, в эти расходы были включены транспортное обслуживание (10 тыс. руб.), проживание в отеле (42 тыс. руб.), суточные — более 26,5 тыс. руб. В прокуратуре ранее отмечали, что «заявленные средства были потрачены не в целях пребывания в служебной командировке, а в целях получения туристических услуг». Так, счета на оплату проживания в отеле содержат информацию об оказании туристической услуги, а документы, обосновывающие возможность компенсации найма жилья, отсутствуют. Также чиновник не предоставил документы, подтверждающие факт проживания в отеле в целях служебной командировки. По данным следствия, из 130 тыс. руб. 17 тыс. руб. были возмещены незаконно.

Кроме того, правоохранители установили, что чиновник утвердил на новую должность свою знакомую и неоднократно выплачивал ей из городского бюджета «необоснованные премии». Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Самары.

Ранее после проверки трат чиновников мэрии во время командировки в Дубай прокуратура требовала отставки Сергея Шанова и главы муниципального департамента транспорта Сергея Маркина. Сергей Шанов был уволен с поста руководителя департамента в конце сентября 2022 года в связи с утратой доверия. Однако в администрации города отмечали, что уход чиновника с должности не связан с рассмотрением представления прокуратуры по поводу его командировки в Дубай. Мэрия настаивала на том, что в последнем случае Сергей Шанов не нарушал закона. Отставка чиновника была связана с тем, что он поздно сообщил о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая была чревата конфликтом интересов.

При этом после увольнения из департамента Сергей Шанов сохранил работу в структурах администрации города. Он стал заместителем директора муниципального предприятия «Ремжилуниверсал».

В начале февраля по ситуации с поездкой чиновников в командировку в Дубай Ленинский районный суд частично удовлетворил иск прокурора Самары Артема Ярыгина к главе города Елене Лапушкиной и ее первому заместителю Максиму Харитонову. Требования касались возврата средств, которые, как считают в надзорном органе, городские чиновники незаконно потратили на командировку в ОАЭ, а также увольнения виновных в этом.

Суд отказал в требовании уволить руководителя департамента транспорта Сергея Маркина, а также вернуть «якобы необоснованно полученные 70 тыс. руб.». Суд признал незаконным бездействие мэра — она не рассмотрела требования представления прокуратуры. На нее возложили обязанность устранить эти нарушения. Также мэра обязали рассмотреть представления и устранить нарушения закона о противодействии коррупции, урегулировав конфликт интересов руководителя департамента транспорта Сергея Маркина. Вопрос об урегулировании конфликта интересов уже бывшего главы департамента градостроительства Сергея Шанова не ставился в связи с его ­увольнением.

В судебном разбирательстве речь идет о той же служебной командировке в Объединенные Арабские Эмираты. Прокуратура считает, что деньги, предназначенные для служебного использования, чиновники потратили на туристические цели. В администрации отмечали, что относительно характера расходов при командировании муниципальных служащих в Дубай позиция мэрии «остается неизменной — деньги были потрачены исключительно в рамках служебной командировки, которая не могла являться туристической поездкой». В администрации отмечали, что в командировку Сергея Шанова направили в установленном порядке при прохождении обучения в рамках образовательного проекта для ста крупнейших городов РФ, и возмещение понесенных расходов производилось им не единолично, а через бухгалтерию департамента градостроительства с представлением соответствующих документов. Образовательный проект организовала государственная корпорация развития ВЭБ.РФ при поддержке правительства РФ. «Обучение являлось бесплатным. За счет бюджетных средств были оплачены только проезд и проживание»,— поясняли в администрации.

Ани Айвазян