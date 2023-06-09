Покупатели жилья ценят экологичность и открытые общественные пространства

При выборе недвижимости в 2023 году для клиентов особенно важны такие факторы, как окружение жилого комплекса, а также возможность заботиться о своем здоровье, развиваться и проводить время с семьей. Об этом директор департамента развития продукта федерального девелопера «Неометрия» Ольга Кавжарадзе рассказала на круглом столе портала «Всё о стройке», посвященном новым тенденциям в формировании предложения на рынке недвижимости.

Она отметила, что, о каком бы классе жилья ни шла речь, девелопер должен создавать ценность для потребителей за счет атрибутов продукта и сервисов.

«Одним из ключевых трендов является уход от урбанизации, запрос на экологичное окружение жилого комплекса, сохранение физического и эмоционального здоровья. Для этого мы, например, создаем специальные сенсорные сады, делая акцент на озеленении. Здесь люди могут расслабиться и провести время в уединении. При создании концепций проектов мы формируем сценарии размеренного городского образа жизни (slow living). Другая тенденция – комфорт и ценность времени. Так называемый «город по запросу», когда любую услугу житель может получить, не покидая территории проживания», - прокомментировала Ольга Кавжарадзе.

На фоне ухода от урбанизации активно развивается концепция жизни на курорте, подразумевающая возможность полноценного отдыха на территории ЖК.

«Если говорить про управляющие компании, то параллельно развиваются два направления. Первое – аменитис, услуги и общественные пространства, которые включены в концепцию ЖК и повышают его ценность. Такие как гостиные для резидентов, бассейны и спортивные залы, общественные огороды, музыкальные и игровые комнаты, переговорные и рабочие зоны. Этот объем услуг будет входить в тариф по эксплуатации дома. И второе – сервисы. То есть комплексные, пакетные услуги от управляющей компании, направленные на повышение комфорта проживания. Например, пакеты по уборке и уходу за квартирой или забота о домашних животных. В обеих этих сферах требования и ожидания жильцов постоянно увеличиваются», — отметила эксперт.

Также активно развивается цифровизация как самого жилья, так и сервисов. Во многом это связано с подрастающим поколением Альфа, которое воспринимает технологии как важную часть жизни. Дети уже живут в диджитал-среде, и за ней будущее, считает Ольга Кавжарадзе.

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