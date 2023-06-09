«Крапива» против мирных

В Луганске вынесен приговор офицеру вооруженных сил Украины, который, используя компьютерную программу, навел огонь тяжелых минометов на дома мирных жителей. За это Вадим Додачко, который признал свою вину, должен провести 20 лет в колонии строгого режима.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вадим Додачко

Фото: Следственный комитет РФ Вадим Додачко

Фото: Следственный комитет РФ

Верховный суд ЛНР рассмотрел уголовное дело Вадима Додачко, обвиняемого СКР в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 105 и ст. 356 (убийство и жестокое обращение с гражданским населением в период вооруженного конфликта) УК.

Подсудимый Додачко, рассказали «Ъ» в Главной военной прокуратуре, в марте прошлого года заключил контракт с ВСУ и проходил службу в должности заместителя командира роты огневой поддержки 108-го отдельного горно-штурмового батальона (войсковая часть А3715) в звании старшего лейтенанта.

По данным следствия, днем 1 июня 2022 года, находясь в лесополосе у поселка городского типа Врубовка Попаснянского района ЛНР старлей, используя программу управления огнем «Крапива», установленную на его планшет Lenovo, передал координаты целей, по которым был открыт огонь из минометов М-120 «Молот». Их расчеты находились неподалеку на территории детского лагеря «Салют».

Мины взорвались у домов №1, 9, 10, 12, 14 по Школьной улице Врубовки. Сил народной милиции ЛНР и российских военных там не было, установили в СКР, зато находились местные жители, не принимавшие участия в боевых действиях.

Осколочные мины не только повредили дома, но и убили мирных жителей. Больше всего досталось одной семье. Мальчик, живший на Школьной улице, потом рассказал, что в момент, когда начался обстрел, он выходил из дома, перед которым находились его отец и брат. Взрывом упавшей рядом мины убило обоих, а сам он получил ранения и контузию.

До эвакуации квалифицированную медпомощь ему никто не оказывал, а раны перевязала мать, затащившая подростка в подвал, где они потом провели около двух недель. Там же была вынуждена прятаться от обстрелов и его сестра. Мирных жителей Школьной улицы российские военные вывезли 14 июня. До эвакуации местность обстреливалась из минометов и орудий. При этом потерпевшие утверждают, что военных целей на Школьной не было.

Украинский офицер полностью признал свою вину. Учитывая это, верховный суд ЛНР назначил ему 20-летний срок.

Николай Сергеев