Кубанские депутаты отправили гуманитарную помощь в затопленные районы Херсонской области

Кубанские депутаты направили очередную партию гуманитарной помощи в затопленные районы Херсонской области. Об этом сообщила пресс-служба Законодательного собрания Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ЗСК Фото: пресс-служба ЗСК

С просьбой о помощи к парламентариям обратился председатель правительства пострадавшего региона Андрей Алексеенко. Среди прочих грузов в составе отправки находятся насосы, средства наружного освещения, бензокосы, краска различных расцветок, продукты и средства первой необходимости.

«Уже не раз говорил, что в столь напряженный период мы системно поддерживаем участников СВО, членов их семей, жителей прифронтовых территорий. Для депутатов Кубани это — одна из первостепенных задач. В этом наша гражданская позиция»,— отметил председатель ЗСК Юрий Бурлачко.

Депутаты кубанского парламента отправляют гуманитарный груз уже во второй раз за последние несколько дней. Ранее помощь направили в Шебекино Белгородской области. Господин Бурлачко отметил, что подобное содействие будет оказано нуждающимся жителям региона на регулярной основе.

Ранее в Херсонской области был объявлен режим ЧС из-за подтоплений, вызванных терактом на дамбе Каховской ГЭС в ночь на 6 июня. В зоне бедствия оказались до 40 тыс. человек. Власти региона сообщили, что спасательная операция проходит под непрекращающимися обстрелами с правого берега Днепра.

Анастасия Донскова

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