Мусорный перевозчик из Петербурга вышел в Саратовскую область

Петербургская компания ООО «ПКФ "Петро-Васт"», оказывающая услуги по сбору и транспортированию отходов, вышла на рынок Саратовской области.

Как сообщает «Деловой Петербург», с 1 мая 2023 года мусорный перевозчик из Петербурга в статусе субподрядчика местного оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами ООО «Ситиматик» работает в новом для себя регионе.

Для присутствия на новом рынке компания создала обособленное подразделение в составе «Петро-Васт». В зону его обслуживания вошли три района Саратовской области: Балаковский, Вольский, Хвалынский, на территории которых проживает 314 тыс. человек. Основные зоны работы — это контейнерные площадки многоквартирных домов и частного сектора, а также многочисленные коммерческие предприятия.

В настоящий момент «Петро-Васт», по данным издания, производит частичное обновление контейнерного парка. Персонал обособленного подразделения формируется из числа местных жителей муниципальных районов. В компании заявили, что рассматривают возможность присутствия и в других регионах, но конкретику пока не раскрывают.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что на мусорном полигоне под Гатчиной в Ленинградской области после вмешательства прокуратуры установили на площадке агрегат для улавливания и переработки свалочных газов.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте