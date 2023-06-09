Еще одна группа контрактников отправилась из Удмуртии в воинские части

Еще одна группа мужчин, решивших пройти военную службу по контракту, отправилась из Удмуртии 8 июня в воинские части. Здесь им предстоит пройти переподготовку, сообщает пресс-служба главы и правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анастасия Илюшина, Коммерсантъ Фото: Анастасия Илюшина, Коммерсантъ

Отмечается, что в Удмуртии отправки будущих контрактников в воинские части происходят регулярно, по несколько раз в неделю. Сменить профессию на военную решаются все больше людей из разных отраслей.

Напомним, в госсовете региона разрабатывают законопроект, согласно которому все участники специальной военной операции и их родные смогут получать бесплатную юридическую помощь. Кроме того, прорабатываются вопросы расширения возможностей ижевского филиала Центра инновационных технологий в ортопедии для помощи участникам СВО.