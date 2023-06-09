Участники СВО и их родные смогут получать бесплатную юридическую помощь

В госсовете Удмуртии разрабатывают законопроект, согласно которому все участники специальной военной операции и их родные смогут получать бесплатную юридическую помощь. Об этом журналистам рассказала председатель постоянной комиссии республиканского парламента по труду, социальной политике и делам ветеранов Елена Дербилова. Она отметила, что ранее на региональном и федеральном уровне уже были приняты различные меры поддержки этой категории граждан. Разработка республиканского закона связана с уже принятым соответствующим законом на федеральном уровне.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба госсовета Удмуртии Фото: Пресс-служба госсовета Удмуртии

«Сегодня целый ряд мер поддержки принят на уровне республики, Глава республики лично принимал оперативные решения, мы обсуждали с общественными организациями патриотической направленности, какие еще меры нам необходимы в регионе. Четко выстроена работа в рамках межведомственной комиссии, и, конечно, сейчас мы налаживаем взаимодействие с филиалом фонда "Защитники Отечества"»,— рассказала Елена Дербилова.

Кроме того, прорабатываются вопросы расширения возможностей ижевского филиала Центра инновационных технологий в ортопедии для помощи участникам СВО.