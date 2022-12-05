В центре Ярославля загорелось здание

Загорелось неэксплуатируемое здание на Революционном проезде напротив кафе «Афоня». Сигнал о возгорании поступил на пульт в 20:45, по прибытии пожарных подразделений горела кровля на площади 150 кв. м.

На место возгорания прибыл мэр Ярославля Артем Молчанов. По его словам в здании никто не находился, пострадавших нет.

«Ситуация штатная. Планируется отключить здание от электричества»,— сказал господин Молчанов.

Как сообщили в ГУ МЧС по Ярославской области, на месте работали шесть единиц техники и 21 человек личного состава. В настоящее время отрытое горение ликвидировано, идет разбор и пролив конструкций.

Вероника Макарова

Новости всегда под рукой в нашем Telegram-канале