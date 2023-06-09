В Оренбуржье размер нелегального дохода ОПГ составил более 1 млрд руб.

За прошлый год в Оренбургской области ликвидировали 28 организованных преступных групп (ОПГ) и два преступных сообщества. К уголовной ответственности привлечены 204 человека. За пять месяцев этого года завершено расследование в отношении девяти ОПГ. Всего за 2022-2023 годы по уголовным делам размер нелегального дохода превысил 1 млрд руб. На имущество обвиняемых на сумму свыше 1,4 млрд руб. наложен арест. Об этом «Ъ» сообщила пресс-служба прокуратуры Оренбургской области.

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«Осужденным за совершение преступлений в составе ОПГ назначалось наказание в виде реального лишения свободы на срок от двум до 15 лет»,– говорится в сообщении.

Всего в 2022 году в регионе рассмотрено 17 уголовных дел в отношении 62 человек, совершивших преступления в составе ОПГ. В судах рассматриваются 23 таких дела в отношении 154 лиц. Так, в Дзержинском районном суде Оренбурга идет процесс по уголовному делу в отношении организатора и членов ОПГ «Близнецы». Они обвиняются в 10 преступлениях в соответствии с ролью и степенью участия (разбой, грабеж, вымогательства, мошенничества, тайные хищения имущества, причинение телесных повреждений, организация и участие в преступном сообществе).

Также в Оренбургском областном суде рассматривается уголовное дело предполагаемого лидера ОПГ из Орска Сергея Корчагина и жителя Оренбурга Василия Саввона. В зависимости от роли и степени участия в преступлениях подсудимых обвиняют в занятии высшего положения в преступной иерархии, убийстве, покушении на убийство и незаконном приобретении, хранении огнестрельного оружия и боеприпасов к нему. Подсудимые вину не признают. На их имущество наложен арест на сумму более 12,5 млн руб.

Ани Айвазян