Мэрия не смогла продать недостроенный ТЦ по сниженной стоимости

Недостроенный торговый центр на улице Труфанова в Ярославле мэрия города не смогла продать и после понижения стоимости на 40 млн руб. По итогам торгов, аукцион признан несостоявшимися.

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Согласно протоколу результатов аукциона, на торги по продаже ТЦ не поступило ни одной заявки. Аукцион по продаже здания, построенного лишь на 43%, еще ни разу не состоялся из-за отсутствия заявок, хотя проводится с августа 2020 года.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что в этот раз стоимость ТЦ снизили с 92,9 до 53,1 млн руб. Аукцион проводится в соответствии с решением Дзержинского районного суда города Ярославля от 21 января 2020 года о передаче недостроенного ТЦ в собственность мэрии. По словам главного архитектора Ярославля Артема Цымбалова, недостроенный ТЦ изымался в судебном порядке у ООО «Тринитистрой», которое владело долей объекта незавершенного строительства. Строительство велось застройщиком МУП «Брагино» с конца 2013 года и должно было завершиться к концу 2016 года.

Алла Чижова