Мэрия Ярославля снизила стоимость на недостроенный ТЦ в Брагино

В Ярославле мэрия города вновь выставила на продажу недостроенный ТЦ на Труфанова, у дома №19. Однако стоимость здания была снижена с 92,9 до 53,1 млн руб. Соответствующая информация размещена на официальном сайте мэрии города.

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ТЦ в Дзержинском районе Ярославля построен на 43%, общая площадь застройки 2,6 тыс. кв.м. Объект расположен на земельном участке с разрешенным использованием «для строительства 4-этажного с мансардой торгово-сервисного центра с инженерными коммуникациями».

Мэрией было предпринято более пяти попыток по продаже недостроя, он выставлялся на продажу с августа 2020 года. Но торги ни разу не состоялись из-за отсутствия заявок. Сейчас аукцион назначен на 7 июня 2023 года.

Напомним, аукцион проводится в соответствии с решением Дзержинского районного суда города Ярославля от 21 января 2020 года о передаче недостроенного ТЦ в собственность мэрии. По словам главного архитектора Ярославля Артема Цымбалова, недостроенный ТЦ изымался в судебном порядке у ООО «Тринитистрой», которое владело долей объекта незавершенного строительства. Строительство велось застройщиком МУП «Брагино» с конца 2013 года и должно было завершиться к концу 2016 года.

Алла Чижова