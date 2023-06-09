Суд заключил под стражу приезжего из Дагестана, избившего краснодарского школьника в лифте

Суд отправил под стражу мужчину, избившего кулаками в лицо 14-летнего мальчика в лифте многоквартирного дома на улице Восточно-Кругликовской. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Из материалов, представленных суду, следует, что 22 мая злоумышленник вошел в лифт многоэтажки вслед за подростком. Там мужчина начал беспричинно высказывать мальчику претензии, якобы связанные с распространением наркотиков. Внезапно 31-летний подозреваемый сорвал с ребенка портфель и нанес мальчику множественные удары кулаками в лицо.

Полицейские несколько дней разыскивали нападавшего, поскольку он скрывался от органов предварительного следствия. В итоге мужчину задержали. Им оказался приезжий из Дагестана Сиражутдин Магомедов. В его отношении возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство с применением насилия). Злоумышленник проведет под стражей 1 месяц и 23 дня.

Анастасия Донскова

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