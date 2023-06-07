В Краснодаре задержали мужчину, напавшего на подростка в лифте многоэтажки

Полицейские задержали находящегося в розыске Сиражутдина Магомедова, который напал на подростка в лифте многоэтажки Краснодара. Об этом сообщают пресс-службы ГУ МВД и СУ СКР по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю Фото: Пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю

Сотрудники ведомств получили оперативную информацию о месте нахождения 31-летнего приезжего из Дагестана. Он скрывался на съемной квартире по улице Сарабеева, где проживал вместе со своей девушкой.

Полицейские доставили его в СУ СК России по Краснодарскому краю для проведения дальнейших следственных мероприятий. Ему предъявили обвинение в совершении хулиганства с применением насилия (п. «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ).

Утром 22 мая в лифте многоквартирного дома на улице Восточно-Кругликовской мужчина, используя надуманный повод, напал на незнакомого 15-летнего подростка. Он вырвал из рук ребенка портфель и множество раз ударил кулаками по лицу.

Поскольку информация о данном преступлении вызвала широкий общественный резонанс, материалы проверки были переданы из полиции в территориальный следственный отдел. Было возбуждено уголовное дело, а фигурант объявлен в розыск. Доклад об обстоятельствах произошедшего поручал предоставить глава СКР Александр Бастрыкин.

Татьяна Ручкина

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